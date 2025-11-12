相変わらずバルセロナDFクンデのファッションがオシャレ 仏代表合流時のファッションにまたも注目「今回も彼が主役」
フランス代表は今月13日に2026ワールドカップ欧州予選でウクライナ、16日にアゼルバイジャンと対戦するが、それに向けたトレーニングキャンプに続々と選手が合流。その中で注目を集めているのがバルセロナDFジュール・クンデのファッションだ。
フランス代表では合流時のファッションチェックが恒例となっているが、クンデはその中でもオシャレ番長として有名だ。スペイン『Mundo Deportivo』は「今回もクンデが主役だ」と取り上げていて、車から颯爽と降りてきたクンデのファッションは一際目立つものだった。
ただ、SNS上では一部フランスのサポーターから厳しい声も上がっている。
「彼の服装はただ注目を集めるためだけのもの。サッカーをすることに集中すべき」
「他の国の代表チームはこんなことをしているのか？本当に馬鹿げている」
中には今季バルセロナでのクンデのパフォーマンスに納得していない者もいるようで、ファッションを評価されるにはまずピッチ上で証明するしかなさそうだ。
L'arrivée de Jules Koundé à Clairefontainepic.twitter.com/eu91k8IlRS— L'Équipe (@lequipe) November 10, 2025