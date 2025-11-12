Æ²°Â½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬º´Ìî³¤½®¤Î³ÍÆÀ¤òËÜ³Ê¸¡Æ¤¡¡¸½ÃÏ»æ¡Ö¸õÊä¼Ô¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¡×
9Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¡¢81Ê¬¤ËÆ²°ÂÎ§¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
º£Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Æ²°Â¤¬¸«»ö¤ÊÃ±ÆÈÆÍÇË¤«¤é·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ò²¼¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥¥ë¤È¥Þ¥Õ¥à¥É¡¦¥À¥Õ¡¼¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¤È¤â¤ËÀººÌ¤ò·ç¤¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼éÈ÷Åª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¥«¥¤¥·¥å¥¦¡¦¥µ¥Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î´´ÉôÃ£¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¼Ô¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¡£Èà¤Ê¤éÁ´¤Æ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£±¿Æ°ÎÌËÉÙ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¥Ç¥å¥¨¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤â¾å¼ê¤¤¡×
¡Ö¥µ¥Î¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬ÍèÇ¯¤Î²Æ°Ê¹ß¤â¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë»Ä¤ë¤«¤ÏÉÔ³Î¤«¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£¤Î¾õ¶·¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬°ÂÇä¤ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï2500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó44²¯8000Ëü±ß)ÄøÅÙ¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶²¤é¤¯¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¶â³Û¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×
º´Ìî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È°Ê³°¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÍèÇ¯²Æ¤Ë¤«¤±¤Æº´Ìî¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£