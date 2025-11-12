¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Îº´Ìî³¤½®(±¦)¡¡photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

9Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè10Àá¤Ç¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¡¢81Ê¬¤ËÆ²°ÂÎ§¤¬¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£

º£Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Æ²°Â¤¬¸«»ö¤ÊÃ±ÆÈÆÍÇË¤«¤é·è¾¡ÃÆ¤ò·è¤á¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤ò²¼¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¥ê¥¹¡¦¥¹¥­¥ë¤È¥Þ¥Õ¥à¥É¡¦¥À¥Õ¡¼¥É¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¤È¤â¤ËÀººÌ¤ò·ç¤­¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼éÈ÷Åª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤ÎÊä¶¯¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¡£

¥É¥¤¥Ä»æ¡ØBild¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥¯¥ì¥·¥§»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¼óÇ¾¿Ø¤â¿·¤¿¤Ê¼éÈ÷Åª¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¡¼¥ë¥À¡¼¤òÃÙ¤¯¤È¤âÍèÇ¯²Æ¤Þ¤Ç¤Ë³ÍÆÀ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎºîÀ®¤·¤¿Êä¶¯¸õÊä¤Î¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Îº´Ìî³¤½®¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»æ¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Î¥«¥¤¥·¥å¥¦¡¦¥µ¥Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î´´ÉôÃ£¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸õÊä¼Ô¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤«¤Ê¤ê¾å°Ì¤Ë¤¤¤ë¡£Èà¤Ê¤éÁ´¤Æ¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£±¿Æ°ÎÌË­ÉÙ¤ÇÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤ë¥Ç¥å¥¨¥ë¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë°·¤¤¤â¾å¼ê¤¤¡×

¡Ö¥µ¥Î¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¿Ê¤à½àÈ÷¤¬¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬ÍèÇ¯¤Î²Æ°Ê¹ß¤â¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë»Ä¤ë¤«¤ÏÉÔ³Î¤«¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢º£¤Î¾õ¶·¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬°ÂÇä¤ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Èà¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤Ï2500Ëü¥æ¡¼¥í(Ìó44²¯8000Ëü±ß)ÄøÅÙ¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¶²¤é¤¯¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¶â³Û¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡×

º´Ìî¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È°Ê³°¤Ë¤âÊ£¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÍèÇ¯²Æ¤Ë¤«¤±¤Æº´Ìî¤Îµî½¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤µ¤é¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£