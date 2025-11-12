◇第50回社会人野球日本選手権大会決勝 ヤマハ2―1日本生命（2025年11月12日 京セラD）

ヤマハがエース・佐藤廉の力投で、16年以来8大会ぶり2度目の頂点に輝いた。11安打を浴びながらも、9回1失点完投。初戦から全5試合に登板するフル回転で、最高殊勲選手賞を受賞した。

「最後のマウンドにいることにすごく憧れてきた。（9回のピンチは）腕を振れないと三振を取れないと思ったので、しっかり腕を振ることだけを考えました。でも、まだ日本一になった実感はわきません」

1点リードの9回に大ピンチが待っていた。1死から連打され二、三塁。一打逆転サヨナラの場面を迎え、ギアを上げた。まずは9番・三島有貴を空振り三振。続く1番・中津大和も空振り三振に仕留め、歓喜の瞬間を迎えた。結果球はいずれもスライダー。変化球の中でも一番自信のある球種で、試合を締めくくった。

5試合のうち3試合に先発。残り2試合は救援を任された。初戦の西部ガス戦から7日間という超過密日程。前夜はセルフケア、この日の午前中は入念なマッサージを受け、頂上決戦に向かった。

「完投することが増えたのは一番成長できた部分ですが、これに満足することなく、来年の東京ドームで優勝できるように頑張ります」

JABA大会も含めた今季の主要公式戦は実に12勝0敗。無敗のまま、ヤマハのエースは頂点へと駆け抜けた。