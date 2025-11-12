タレントの若槻千夏（41）が12日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。収録中にLINEに返信したことを明かし、スタジオ共演者らを驚かせた。

「スマホ依存な女＆スマホ音痴な女」がスタジオに登場。若槻はスマホ依存派で、収録中に「スマホがめちゃめちゃ気になりますし、すみません。正直、VTR中にLINE返しました」と告白した。

司会の「くりーむしちゅー」上田晋也から「返すな」と即突っ込まれ、スタジオ共演者からも驚きの声が上がった。

エゴサーチについても「めちゃくちゃします」と胸を張った。「若槻って名前が珍しいから“若槻千夏”“若槻”で今まで私しか出てこなったんですよ」と語った。「でも、最近若槻っていう漫画の有名なキャラクターがあるらしく、若槻で調べると、“最近若槻ムキムキだよな”“最近筋肉仕上がってるよな”。私じゃないよなみたいな。ちょっとエゴサ迷子になってます」と困惑していることも明かした。

また、「依存というか、よく使っているので、充電が常に少ない。常に30％以下くらい」とスマホの充電が常に少ないことを打ち明けた。「全然私は気にしてない。ギリギリになったらすればいいやくらい」とあまり気にしてないが、スクリーンショットした画像などを見た友人から充電の少なさを指摘されるという。

「私が言いたいのは、その1ラリーがパーセンテージを失うから、本当に心配なら言わないでほしい」と訴え、スタジオを笑わせていた。