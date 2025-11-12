お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が12日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。「生きるために必死にやっていた」アルバイトについて語った。

久保田は「大阪でいろんなお笑いの賞レースを獲って東京に来たんですけど、吉本がバックアップしてくれるんだと思ったら、捨てられて…」と恨み節。

そんな中、知り合いの社長が懇意にしていたキャバクラ嬢に「私、犬を飼っているから、散歩してくれたらお小遣いあげるよ」と言われ、1回5000円で犬の散歩のバイトをしていたことを明かした。

しかし、その犬が“くせ者”。「ダックスフンドなのにめちゃくちゃ太ってて。えらそうにどかっと座って動かないし」と言及。リードをつけても歩こうとしないため、抱きかかえて公園に連れて行っていたという。

さらに、犬は公園に連れて行っても寝転ぶばかりで動こうとしなかったため「（キャバクラ嬢に）散歩させてないやんって言われるのも嫌やったので、家の近くの芝生にダックスフンドを立たせて、足に土をつけて、散歩した証拠を作っていた」と“偽装工作”していたことをぶっちゃけていた。