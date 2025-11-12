俳優志尊淳（30）が出演する参天製薬の目薬「ヒアレインS」の新WEB動画が7日から公開された。

撮影を終えた志尊は「今回はアニメーションと一緒に作る動画だったので、自分1人で撮る時とは少し違って、完成がどんな風になるのか想像しながらの撮影でした。試行錯誤な部分もありましたが、とても楽しく撮影させていただきました」と振り返った。

見どころについては「やはりアニメーションとのリンクがどう仕上がっているのかという部分が大きな見どころだと思います。動きも合わせて撮っているので、映像の中でどう一体感が出るのか、背景によっても雰囲気が変わっていきそうですし、自分でも完成がどうなるのかまだ分からないのですが、新しい表現になっているんじゃないかなと思っています」と話した。

普段から目薬はよく使っているといい「ちょっと目が乾いているから、うるおいが欲しいなと感じたタイミングで使っています。仕事の時でも、自分の感覚だけでなく、現場で『今のうちにさしておいた方がいいかも』とアドバイスをもらって目薬を使うこともあるので、割と頻繁に（いろいろなシーンで）使いたいです」と語った。

目をいたわるためにオフの日は普段つけているコンタクトレンズをつけないなどを心がけているという。最近は「撮影に行っている時だけが仕事という感覚ではなく、街中で声をかけていただく時など、日常的にどうしても仕事のスイッチが入ってしまいます」とも語り「でも、唯一そのスイッチが入らずにいられるのは家族と過ごす時間です。その瞬間は、自分でも気づかないうちに心がうるおっていると感じます」と笑顔をみせた。