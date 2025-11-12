怪しいレシートを発見！夫を追い詰めた妻に返ってきた「まさかの一言」【ママリ】

夫の語った「怪しいレシート」の出どころとは…？

この作品は、作者・ぽん子さんのブログにて掲載中の助産師と夫が不倫をし、夫婦関係が破綻し再生するまでを書いた作品です。パートナーの不貞を疑っている時、「これは怪しい」というものを見つけたらどのように相手に問いただせば良いのでしょうか。質問して素直に答えてくれればよいですが、はぐらかされることの方が多いように感じます。そうなると、そのまま追及することも難しくなってしまうものなのでしょうか。

主人公の岡崎まいは第1子の出産にあたり、すてきな産院で出産できたことをとてもうれしく思っていました。ただ、出産や育児を通して夫に対し「子育てに消極的だな」と感じることも…。





この日も夫はまいと娘を置いて、同僚の出産祝いに出掛け、当初の約束からはずいぶん遅れて帰宅しました。休みの日くらい、育児をサポートしてもらいたかったまいですが、今回はグッと我慢していました。お出掛けから帰宅し、お風呂に入った夫の衣服を片付けていたまいですが…？

夫は妻に内緒で不倫相手と遊びに行っていたのですが、その際に発生した支払いのレシートをポケットに入れたままだったようですね。ただ、まいが問い詰めてたところ、返答はまさかの「知らない」でした。



変に取り繕うより、こうしてとぼけられた方がもしかしたら「本当に知らないのかも」と相手に思わせてしまうのかもしれません。ただ、このように少しずつボロが出てきていると、いつかは本当のことが明るみになるのではないでしょうか。



人を騙して生きていく日々に、幸せな未来が訪れるようには思えませんが…。

