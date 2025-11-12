【新華社東京11月12日】中国と日本の教育関係者らが教育分野の協力などについて意見を交わす「第11回中日教育交流会」が9日、東京で開かれた。今年のテーマは「互いに学び、共に創る−次の10年に向けた中日教育交流の展望」。両国の100を超える大学や高校の代表をはじめ、教育関係者ら約千人が集まり、教育協力の新たな方向について議論した。

在日中国大使館の趙宝鋼（ちょう・ほうこう）公使はあいさつで、日本では現在約13万人の中国人留学生が学び、中国語を教える高校は全国で600校を超え、両国の大学間で締結された協力協定は9千件以上に上ると紹介。「この交流会を通じて新時代にふさわしい教育交流をさらに活発化させ、中日関係の長期的な発展に新たな力を注ぎたい」と述べた。

東京大学の山本貴史副理事は「国際的な学びを通じて学問的にも交流できるし、さまざまな考えを知ることが将来の財産になる」と語り、若者が世界へと羽ばたく機会を増やしたいと述べた。

会場では、教育の国際化や人材育成、大学間連携をテーマに「中日大学学長フォーラム」「中日基礎教育フォーラム」「中日職業教育交流会」など五つの分科会が開かれ、両国の教育機関による協力協定の調印式も行われた。

交流会は中国教育国際交流協会が主催し、日中文化交流センターと中央大学が共同で実施した。（記者/李子越、楊智翔）