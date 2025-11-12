男性５人組グループ・Ｄａ−ｉＣＥが１２日、さいたまスーパーアリーナで、全国４都市８公演を巡るアリーナツアーの最終日を迎えた。５年連続５回目となるアリーナツアーは「ＥｎｔｒａｎＣＥ」というタイトルを掲げ、グループに興味を持ってくれた来場者の“入り口”となるような魅惑のステージを展開した。

スモークが激しく立ち上がる中、５人は会場の上空にあるＬＥＤから登場した。ボーカル・大野雄大（３６）が「ファイナル！楽しんでいく準備はできているか！」とあおり、ボーカル・花村想太（３５）も「腹から声を出していこうぜ！」とブチ上げると、会場に詰めかけた２万人の６面（ファンの呼称）が呼応した。

４オクターブのツインボーカルを武器に、１４曲目までＭＣなしのノンストップ歌唱。今年の代表曲「ノンフィクションズ」やヒット曲「Ｉ ｗｏｎｄｅｒ」「ＣＩＴＲＵＳ」「スターマイン」を含む全２０曲をパフォーマンスし、花村は「二万人ってすごい。パワーが違う。さいたまスーパーアリーナに連れてきてくれたのは皆のおかげです」と感謝を伝えた。

アンコールでは、来年１月２４日の福岡公演から開幕する全国１０都市２０公演のアリーナツアーと同タイトルの新アルバム「ＴＥＲＭｉＮａＬ」が来年１月１４日に発売することが発表された。工藤大輝（３８）は「コンセプチュアルなツアーになる。今のツアーと同時進行で作っていて、初の試みもある。我々の可能性をみせる。来年も頑張っていきたい」をやる気をみなぎらせ、最後は観客とともに「お疲れ様でした！」と大絶叫で締めた。