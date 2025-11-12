価格の変動が少なく「物価の優等生」と言われる卵ですが、価格高騰が続き、過去最高値に迫る勢いです。

県内のスーパーやケーキを販売する店の受け止めや対応を取材しました。

■ゆめタウン夢彩都店/長崎市元船町

（寺田美穂アナウンサー）

「長崎市のスーパーです。人気商品が配置されるという角地に並ぶのが卵です」

栄養価が高く食卓には欠かせない、卵。

（買い物客）

「卵は食べるものだと言われ育っているので、今さら卵なしというのは（考えられない）」

（買い物客）

「家族が多いと大変だと思う。学生がいるとお弁当のおかずに使うから大変」

長崎市のゆめタウン夢彩都では、今年の春頃から価格が上昇し始めたそうです。

（寺田アナウンサー）

「きょうは258円ですが、以前はもっと安かったのですか？」

（ゆめタウン 夢彩都デイリーフーズ課 池田 大夢 さん）

「1年前は198円だった」

12日 店頭に並ぶ10個入りパックで最も安い商品は「258円」でした。

JA全農たまごが発表した卵1キロあたりの価格の推移です。

12日時点の今年の平均価格は、5年前の倍近くまで上がり、史上最高値を更新し“エッグショック”と呼ばれたおととしの水準に迫る勢いです。

卵の価格高騰は、円安などによる飼料価格の高止まりが主な要因とみられています。

この店舗では、月ごとに特売商品を設定するなどして、卵以外の商品でも来店客の満足度向上に努めています。

（ゆめタウン 夢彩都デイリーフーズ課 池田 大夢 さん）

「月ごとにそれぞれの商品で強烈特価を置いている。安いものは安い、商品の種類の豊富さで勝負しているのでぜひお越しください」

■カフェ タン タンドル/長崎市千歳町

その影響はスイーツにも。

「うちはＬサイズを使っているので、サイズが大きいです」

長崎市千歳町のカフェでは濃厚なチーズケーキをはじめ店の商品をつくる上で欠かせない卵。

今年６月、１０キロあたり４０５０円だった仕入れ価格は今週、４６００円になりました。

（カフェ タン タンドル 久保 美涼オーナー）

「卵屋さんが持ってきてくれて『またちょっと上がったごめんね』と言われるが、仕方ないと言いながらお互いに理解して使っている」

チョコレートやクリームチーズなどほかの原材料も価格が高止まりしている中、来月のクリスマスケーキは…

（カフェ タン タンドル 久保 美涼オーナー）

「去年より少し上がっている」

去年より数百円値上げしましたが、早期予約で割引するなど工夫しているそうです。

（カフェ タン タンドル 久保 美涼オーナー）

「先に払ってもらえることによって、原価が上がっているので材料費に回せるので互いにいいかなと思って、先払いだと安くするようにしている」