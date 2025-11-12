野球・社会人日本選手権最終日（１２日・京セラドーム大阪）――決勝が行われ、ヤマハが２―１で日本生命を破り、２０１６年の第４２回大会以来となる２度目の優勝を果たした。

ヤマハは五回に矢幡の２点適時打で均衡を破り、佐藤廉が１失点完投した。最高殊勲選手賞には佐藤廉が選ばれた。

一打逆転サヨナラ負けの場面、２者連続三振で切り抜ける

リードは１点、九回一死二、三塁のピンチ。一打浴びればサヨナラ負けの土壇場で、ヤマハの佐藤廉は「一番自信のあるボール」を信じた。迷いなく投げきった低めのスライダーでバットに空を切らせ、２者連続三振。９年ぶりの優勝をチームにもたらし、雄たけびを上げた。

粘りと意地で決勝のマウンドを守り抜いた。打線が五回に２点を先制したが、１１安打を浴び、七回以外は毎回走者を背負った。八回には１点差に迫られたが、直後のピンチも低めのスライダーで遊ゴロ併殺に切った。７日間で５試合を戦うタイトな日程で、先発だけでなく救援もこなして全試合に登板。決勝を含め２試合で完投と左腕を振り続けた。

「５試合全部投げるつもりだった。もう１試合投げられるぐらいの体力はあります」と頼もしい。タフなエースが２度目の頂点に導いた。（松本慎平）