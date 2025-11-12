°æÀîÍÚ¡¡49ºÐ¡ÖÌµ¼ñÌ£¡×·ãÇò¡¡¥è¥¬¡¢ÆÉ½ñ¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢Î¹¹ÔÂ¾¤³¤È¤´¤È¤¯¥Ï¥Þ¤é¤º¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î°æÀîÍÚ¡Ê49¡Ë¤¬12Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ìµ¼ñÌ£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¼±¼Ô¤¿¤Á¤¬¡ÖÇ¾¤È¥«¥é¥À¤ËÎÉ¤¤¼ñÌ£¡×¤ò¾Ò²ð¡£¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿°æÀî¤Ï¡Ö¼ñÌ£¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£
¡¡»öÁ°¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç²óÅú¤·¤¿¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼ñÌ£¡×¤È¤·¤Æ¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢¥è¥¬¡¢¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¡¢¥µ¥¦¥Ê¡¢²¹Àô½ä¤ê¡¢ÎÁÍý¡¢ÆÉ½ñ¡¢²»³Ú´Õ¾Þ¡¢¥«¥é¥ª¥±¡¢Æ«·Ý¡¢Î¹¹Ô¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥¹¥¡¼¡¢¥¹¥±¡¼¥È¡¢ÇÐ¶ç¤¬ÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡Ä¡×¤È¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¡Ö¤¢¤È¤ÏÎÁÍý¤Ï¡Ä¤³¤ì»Ò°é¤ÆÃæ¤Ê¤Î¤Ç¼ñÌ£¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤Ä¤âÄÉ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤ÈÂ³¤±¡¢MC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ë¡Öº£¤Ï¼ñÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤êÅú¤¨¤¿¡£