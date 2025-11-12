±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¤Î´ÆÆÄ¡¡¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë±Ç²è¤òÀ½ºî
±Ç²è¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¿Éü³è¤ÎÂçÃÏ¡Ù¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÇÛ¿®¤òµÇ°¤·¡¢¥®¥ã¥ì¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¡¢¥ë¥Ê¡¦¥Ö¥ì¥¤¥º¤µ¤ó¤ÎÆüËÜÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ç²è¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º6ºî¤ÎÎß·×À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬9400²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢2025Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÍÎ²èºîÉÊ¤È¤·¤ÆºÇÂ®¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ48²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢Á´À¤³¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤Ï510²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëµÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê±Ç²è²ñ¼ÒÈ¯É½¡Ë
Êª¸ì¤Ï¡¢½éÂå¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Î¶ËÈë¸¦µæ»ÜÀß¤¬Â¸ºß¤·¤¿¶ØÃÇ¤ÎÅç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢½ÏÎý¤ÎÆÃ¼ì¹©ºî°÷¤¿¤Á¤¬¡¢¶²Îµ¤ÎDNA¤òºÎ¼è¤¹¤ë¶ËÈëÇ¤Ì³¤ËÄ©¤àÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Î1ºîÌÜ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ø¥ó¥ê¡¼¡¦¥ë¡¼¥ß¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÁÔÂç¤Ê±ÇÁüÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¶²ÉÝ¤ä²»¤ÎÇ÷ÎÏ¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢´°Á´¤Ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶²Îµ¤Î¿ÀÈëÀ¤ÈÁÔÂç¤µ¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¥®¥ã¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ï±Ç²è»Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃÊÌ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£±Ç²è»Ë¤Ë¤ÏÀáÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Ï¤½¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢²¿¤Ç¤â¸«¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£ÁÛÁüÎÏ¤ËÍ¾Çò¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡È¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¥®¥ã¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤â¡È´ÑµÒ¤Ï¤ªÊ¢¡Ê¤Ê¤«¡Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Çµ¢¤¹¤Ù¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡È±Ç²èÀ½ºî¤Ï¡¢ÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¥·¥§¥Õ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£±Ç²è¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢´ÑµÒ¤òËþÊ¢¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¯¤·ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Çµ¢¤¹¤Ù¤¡£ËþÊ¢¤Çµ¢¤Ã¤¿¤é¼ºÇÔ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡É¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¤ÎÁÛÁüÎÏ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤³¤È¡£ÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¤µ¤ó¤«¤é¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥ë¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¾×·âÅª¤Ç¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¡Ê¤¹¤Æ¤¡Ë¤Ê¿Í¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤µ¤¯¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ë¤â¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥®¥ã¥ì¥¹´ÆÆÄ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ë¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃ±¤Ë1ËÜ¤Î±Ç²è¤ò»£¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë±Ç²è¤ò»£¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤Ï»Å»ö¤Î»ÑÀª¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢±é½Ð¤âÅª³Î¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎË¾¤à¤â¤Î¤ò¥Ï¥Ã¥¥ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹¤¤»þ´Ö°ì½ï¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£