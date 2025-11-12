Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¡¥¨¥´¥µÎò10Ç¯¡¢¥Ï¥ï¥¤¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¤â²æËý¤Ç¤¤º¡ÄÉ×¤¬°ì¸À¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡Ê27¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§¡Ê32¡Ë¤È¤Î¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¥¨¥´¥µ¡¼¥Á¡Ê¥¨¥´¥µ¡Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Ê½÷¡õ¥¹¥Þ¥Û²»ÃÔ¤Ê½÷¡×¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£¡ÖËèÆü¡¢¥¨¥´¥µ¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥¨¥´¥µÎò10Ç¯¤Î¥Ë¥³¥ë¤Ï¡ÖµîÇ¯¡¢¿·º§Î¹¹Ô¤Ç¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¿·º§Î¹¹ÔÃæ¤Ï¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1Æü¤ä¤á¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¼¡¤ÎÆü¤ËÄ«¡¢¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î1ÆüÊ¬¤òÁ´Éô¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤È1Æü¤·¤«²æËý¤Ç¤¤º¡¢·ë¶É¥¨¥´¥µºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö²æËý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¥Ë¥³¥ë¡£¡Ö¤µ¤¹¤¬¤ËÉ×¤«¤é¤â¡È¤³¤³¡Ê¥Ï¥ï¥¤¡Ë¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤ä¤ë¤Î¤Ï¥ä¥Ð¥¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉ×¡¦°ðÍÕ¤«¤é°ú¤«¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¥´¥µ¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£°¸ý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È¤â¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ë¡×¤È¥Ë¥³¥ë¡£¡Ö¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È¸«¤ë»þ¤Ï¡È¤Ë¤³¤ë¤ó¡É¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡¢°¤¤¥³¥á¥ó¥È¸«¤ë»þ¤Ï¡ÈÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡É¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¡£¼«Ê¬¤Îµ¤Ê¬¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡È¥¨¥´¥µ½Ñ¡É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£