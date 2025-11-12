Ä¾¶á3ÀïÏ¢Â³¤ÇÊ£¿ô¼ºÅÀ¡Ä¼éÈ÷ÌÌ¤Î½¤ÀµÌÜ»Ø¤¹ÈÄÁÒÞæ¡Ö¤½¤³¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¡¢½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¾¡Íø¤Ï¡¢²ø²æ¤Î¤¿¤á³°¤«¤é¸«ÆÏ¤±¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½DFÈÄÁÒÞæ(¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹)¤Ï9·î¥·¥ê¡¼¥º°ÊÍè¤ÎÂåÉ½»²²Ã¡£¡Ö¤Þ¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡£Áê¼ê¤¬¥Ö¥é¥¸¥ë¤À¤í¤¦¤ÈÆ²¡¹¤È¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤¬Àï¤¨¤ë¤È¤³¤í¤Ï¸«¤ì¤¿¡×¤È°Î¶È¤ò¾Î¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜÀï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¤òÈ´¤«¤º¤Ëº£²ó¤Î2»î¹ç¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄÏ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²ø²æ¤Ç·ç¾ì¤¬Â³¤¯¤³¤È¤â¡£¡Ö¾®¤µ¤Ê²ø²æ¤¬Â³¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½Ð¤¿¤ê½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤±¤É¡¢º£¤ÏÁ´Á³Âç¾æÉ×¡×¤È²þ¤á¤ÆÌäÂê¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡ÂåÉ½³èÆ°¤ËËüÁ´¤ò´ü¤·¤ÆÎ×¤à¡£ÍèÇ¯¤ÎËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç³èÆ°²ó¿ô¤Ïº£²ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆóÅÙ¤Î¤ß¡£¼¡²ó¤ÎÍèÇ¯3·î¤Þ¤Ç¤Ï4¤«·î¤â³«¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÈÄÁÒ¤Ï¡Ö¿ô¾¯¤Ê¤¤´ü´Ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èº£³èÆ°¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í»î¤»¤ë¤È¤³¤í¤Ï»î¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Éé½ý¼Ô¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼éÈ÷¿Ø¤Ï¡¢¶¥Áè¤È¤È¤â¤ËÀ°È÷¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«Àï(¡ü0-2)¡¢10·î¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï(¢¤2-2)¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï(¡û3-2)¤Î2Ï¢Àï¤È¤¤¤º¤ì¤â2¼ºÅÀ¤ÎÊ£¿ô¼ºÅÀ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÈÄÁÒ¤Ï¿·ÀïÎÏ¤Ç¤¢¤ëDFÎëÌÚ½ßÇ·²ð¤ÎÂæÆ¬¤ò´¿·Þ¤·¤Ä¤Ä¡¢²þ¤á¤ÆÄ¾¶á»î¹ç¤Î¼éÈ÷ÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÌµ¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¾ï¤Ë¸å¤í¤È¤·¤Æ¤â¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¡£¤¿¤À¡¢¸å¤í¤ÎÁª¼ê¤¬¤È»×¤¦¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¸Ä¿Í¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÀï¤¤Êý¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤é¼ºÅÀ¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È³Ø¤ó¤Ç¡¢½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡º£²óÂÐÀï¤¹¤ë2¤«¹ñ¤Ï¡¢¥¬¡¼¥Ê¤¬WÇÕ½Ð¾ì·èÄêºÑ¤ß¤Ç¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÎ×¤à¡£ÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÙÉ¹³¤·¤¿Å¸³«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢ÈÄÁÒ¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯´ÊÃ±¤Ê»î¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ëÉôÊ¬¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Ä¤Î¤È¤³¤í¡×(ÈÄÁÒ)¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°11»î¹ç6¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ëFW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç(¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹)¤é¸Ä¤ÎÎÏ¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¡£¡Ö¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Î¥º¥ì¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¹¶·â¤Î¤È¤¤Ï¸«Æ¨¤µ¤º¡¢¼éÈ÷¤Î¤È¤¤Ï°ì²ó·ä¤ò¸«¤»¤ë¤È°ìÈ¯¤ä¤é¤ì¤ëÁê¼ê¡£¤É¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢°ú¤Äù¤á¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î´íµ¡´¶¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤à¤Ä¤â¤ê¤À¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡ÀÐÀîÍ´²ð)
