¡Ö¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡×Ìîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤¬º¸¼ê¼ó¤Î¥±¥¬¤ÇÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢ÇÕ°ÊÍè¤ÎÂåÉ½Éüµ¢
¡¡GKÎëÌÚºÌ±ð¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ëÄÉ²Ã¾·½¸¤ÇºòÇ¯1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤È¤Ê¤ëÂåÉ½Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½GKÌîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó(¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×)¤Ï¡ÖÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸Ø¤é¤·¤¤¤³¤È¡£¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤·¡¢µÞ¤Ê¾·½¸¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤»¤º¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡º¸¼ê¤ÎÃæ»Ø¤È½®¾õ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿ÎëÌÚºÌ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö(GK¤Ï)¼ê¤¬¤«¤Ê¤êÂç»ö¤À¤·¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤ÈÌµ°Õ¼±¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¸¤ëÌîß·¼«¿È¡¢ºòÇ¯1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ïº¸¼ê¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÎý½¬¤â°ìÉôÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÌµÇ°¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤ÎAÂåÉ½¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¤âU-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ò·Ð¸³¤·¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¤ÏFCÅìµþ¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥×¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò·Ð¤Æ10·î4Æü¤Î¥»¥ë¥¯¥ë¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥åÀï¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ï5»î¹çÏ¢Â³¥Õ¥ë½Ð¾ìÃæ¡£Ä¾¶á¤Î¥é¡¦¥ë¥Ó¥¨¡¼¥ëÀï¤Ç¤ÏÀèÈ¯ÄêÃå¸å¡¢¥ê¡¼¥°Àï½é¾¡Íø¤â¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤è¤¦¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°ÜÀÒÅö½é¤Î»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖGK¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤¤¤«¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÄ¹½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯ÄêÃå¸å¡¢Ëè»î¹ç1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ÀÌµ¼ºÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËè»î¹çËè»î¹ç¡¢¥ß¥¹¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¼«¿®¤òÉÕ¤±¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£Ëè²óËè²ó¡¢»î¹ç¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼¡¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖGK¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤¤¤«¤ËÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£»ß¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´ÖÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬GK¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂåÉ½¤ËÍè¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÏGK¤ÎÂç»ö¤ÊÌò³ä¤À¤È»×¤¦¡×¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÉ²Ã¾·½¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ËèÆü¤ÎÎý½¬¤«¤é¼þ°Ï¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)
¡¡º¸¼ê¤ÎÃæ»Ø¤È½®¾õ¹ü¤ò¹üÀÞ¤·¤¿ÎëÌÚºÌ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö(GK¤Ï)¼ê¤¬¤«¤Ê¤êÂç»ö¤À¤·¡¢ÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤ÈÌµ°Õ¼±¤Ë»×¤¤ÀÚ¤ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¸¤ëÌîß·¼«¿È¡¢ºòÇ¯1·î¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ïº¸¼ê¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÎý½¬¤â°ìÉôÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤ÎÄ´À°¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡¢¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤ÎÌµÇ°¤µ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¤è¤¦¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¤¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇÁ±¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È°ÜÀÒÅö½é¤Î»þ´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖGK¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤¤¤«¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ß¤ó¤Ê¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤³¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¤ÎÄ¹½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òÂ¸Ê¬¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡×¤È½¼¼Â´¶¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯ÄêÃå¸å¡¢Ëè»î¹ç1¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ÀÌµ¼ºÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖËè»î¹çËè»î¹ç¡¢¥ß¥¹¤«¤é³Ø¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤·¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¼«¿®¤òÉÕ¤±¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£Ëè²óËè²ó¡¢»î¹ç¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼¡¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¼Â´¶¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖGK¤È¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤¤¤«¤ËÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡£»ß¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Í´ÖÀ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¶¤ëÉñ¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬GK¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂåÉ½¤ËÍè¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÏGK¤ÎÂç»ö¤ÊÌò³ä¤À¤È»×¤¦¡×¡£¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ç¤á¤°¤Ã¤Æ¤¤¿ÄÉ²Ã¾·½¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ËèÆü¤ÎÎý½¬¤«¤é¼þ°Ï¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡À¾»³¹ÉÊ¿)