TOMOO¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEAR MYSTERIES¡ÙÈ¯Çä¡£ÀÅ¤ÈÆ°¤¬¸òºø¤¹¤ë¡ÖLip Noise¡×MV¤â¸ø³«
TOMOO¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù¤¬¡¢ËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢Á°ºî¡ØTWO MOON¡Ù°ÊÍèÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡ÙÂè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¡×¤ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡Ù¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥¨¥ó¥É¥ì¥¹¡×¡¢¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖLullaby to my summer¡×¤ä¡Ö¹âÂæ¡×¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤²»¸»²½¶Ê¤â´Þ¤àÁ´12¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£
¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¾®À¾ÎË(¾ÝÌ²¼Ë¡¢CRCK/LCKS)¡¢¹âÌÚ¾ÍÂÀ(BREIMEN)¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖLip Noise¡×¤Ë¤ÏµÆÃÓ¹ä(Bialystocks)¤ò¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É¡×¤Ë¤ÏÀéÍÕÂç¼ù(Kroi)¤È°ë³°ì¼ù¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊTOMOO¤Î°ìÌÌ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¡ÖLip Noise¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¡£¡ÖLip Noise¡×¤Ï¡¢TOMOO¤¬Æâ¾ÊÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¡Ö¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¤òÃµ¤·µá¤á¤ëÄË¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤¿°ì¶Ê¡£¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤ÏµÆÃÓ¹ä¡ÊBialystocks¡Ë¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò¼´¤Ë¤·¤¿½Å¸ü¤Ê¤¬¤é¤âÆ©ÌÀ´¶¤òÂÓ¤Ó¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸åÈ¾¤Ë´¶¾ð¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¡ÖÀÅ¤ÈÆ°¡×¡Ö¶ÛÄ¥¤È²òÊü¡×¤¬¸òºø¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·¶ÃÏ¤ÎºîÉÊ¤À¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢¡ÖSuper Ball¡×¡ÖCinderella¡×¤ËÂ³¤Ãæß·ÂÀ¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢³Ú¶Ê¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë´¶¾ð¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ëÅ¸³«¤È¡¢ÀÅ¤ÈÆ°¡¢¶ÛÄ¥¤È²òÊü¤¬¸òºø¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤¬É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù¤òÄó¤²¡¢11·î¤«¤é¤Ï¼«¿ÈºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Ä¥¢¡¼¡ãTOMOO HALL TOUR 2025-2026 ¡ÈDEAR MYSTERIES¡É¡ä¤ò³«ºÅ¡£¥Ä¥¢¡¼½éÆü¤òÁ°¤ËÁ´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ä¥¢¡¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◼︎TOMOO¥³¥á¥ó¥È
¸ø±à¤ä¹¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥Õ¥ë¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Î¶Ê¤¿¤Á¤È¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤ä¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤ò³Ð¤¨¤¿½Ö´Ö¤Îµ²±¤ä·Ê¿§¨¡¨¡¼«Ê¬¤Î¿´¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÊõ¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¶Ê¤¿¤Á¤Þ¤Ç¡¢1st ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÉTWO MOON¡É¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¿§¤Î¶Ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿°ìËç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÊõÊª¤ò»Ä¤¹¤è¤¦¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÈëÌ©¤äÆæ¤äÊõ¤ò¡¢¤¿¤¤¤»¤Ä¤Ë¤Ç¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
◾️2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://TOMOO.lnk.to/1112_DEARMYSTERIES_CD
¢¡·ÁÂÖ / ÉÊÈÖ / ²Á³Ê¡§
CD+Blu-ray / PCCA-6441 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD+DVD / PCCA-6442 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡¡¡
CD Only / PCCA-6443 / 3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¢§[CD¼ýÏ¿¶Ê] ¢¨½çÉÔÆ±
Present (GLOBAL WORK TVCM¥½¥ó¥°)
¤¢¤ï¤¤¤Ë (¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¥É¥é¥Þ24¡Ö¥½¥í³è½÷»Ò¤Î¥¹¥¹¥á4¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
¥¨¥ó¥É¥ì¥¹ (¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÁ´ÎÎ°è°Û¾ï²ò·è¼¼¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È (¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¢¥ª¤Î¥Ï¥³¡×Âè2¥¯¡¼¥ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ)
LUCKY (¥¢¥Ë¥á¡ÖCITY THE ANIMATION¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î)
Lullaby to my summer
¹âÂæ
¥Ê¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¯
±«Î³¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ
Lip Noise
¥Ï¥Ã¥¯¥ë¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ì¥ó¥É
ñ»Ò
¢§[Blu-ray/DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
[DISC 1]
TOMOO Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2025.05.23
01.Ginger
02.Friday
03.Îø¤¹¤ë10ÉÃ
04.Ì´¤Ï¤µ¤á¤Æ¤â
05.¤é¤·¤¯¤â¤Ê¤¯¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦
06.ÃÏ²¼Å´¥â¥°¥é¥í¡¼¥É
07.¥Ê¥¤¥È¥¦¥©¡¼¥¯
08.17
09.¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È
10.¤¢¤á⽟
11.Your Friend
12.⾦⾊¤Î¤«¤²
13.⾬¤Ç¤â²Ö⽕¤Ë⾏¤³¤¦¤è
14.¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ô
15.Grapefruit Moon
16.Cinderella
17.⾵¤Ë⽴¤Ä
18.HONEY BOY
19.¥ª¥»¥í
20.¥¨¥ó¥É¥ì¥¹
21.Super Ball
22.LUCKY
23.POP¡ÇN ROLL MUSIC
24.Present
[DISC 2]
Documentary from TOMOO Live at ÆüËÜÉðÆ»´Û 2025 -Beyond the Sound-
¢¡Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢WEB¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù¤òÁá´ü¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¶Ê¤ÎTOMOO¤ÎÀ©ºî¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ØDEAR MYSTERIES¡Ù ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëZINE¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢§Áá´üÍ½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡Ë23:59
¼ÂÅ¹ÊÞ¡§2025Ç¯9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë18:00¡Á2025Ç¯10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÊÄÅ¹»þ´Ö¤Þ¤Ç
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢EC¥µ¥¤¥È
¢¨CD1Ëç¤´Í½Ìó¤´¤È¤ËÆÃÅµ1ºý¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¡§´ü´ÖÃæCD¤ò¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷
¢¡CD¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ
TOMOO New Album¡ÖDEAR MYSTERIES¡×¤ò²¼µÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤´Í½Ìó¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀèÃå¤ÇÅ¹ÊÞÊÌ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦HMV¡¦HMV&BOOKS¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥ó¥¿¥Ö
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥ó¥Á¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±ÆüËÜÉðÆ»´ÛLive Ver.
¡¦Â¾Á´¹ñCD ¥·¥ç¥Ã¥×¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È¯ÇäÁ°¤Ç¤âÆÃÅµ¤Ï½ªÎ»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ»þ¤Ë¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨EC¥µ¥¤¥È¤Ç¤´Í½Ìó¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò
¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤ºÆÃÅµÉÕ¤¥«¡¼¥È¤«¤é¤´ÃíÊ¸²¼¤µ¤¤¡£
¢§TOMOO New Album¡ÖDEAR MYSTERIES¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://tomoo-dearmysteries.com/
◾️¥á¥¸¥ã¡¼1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTWO MOON¡ÙLP
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡§https://TOMOO.lnk.to/TWOMOON_LP
¢¡·ÁÂÖ / ÉÊÈÖ / ²Á³Ê¡§
PCJA00196 / 2ËçÁÈ¡¦30cmLP / 5,830±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
[Side A]
1.Super Ball
2.¥ª¥»¥í
3.Ginger
4.¿ì¤Ò¤â¤»¤¹
[Side B]
1.Grapefruit Moon
2.17
3.¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ô
[Side C]
1.Cinderella
2.Mellow
3.Ì´¤Ï¤µ¤á¤Æ¤â
[Side D]
1.HONEY BOY
2.Áë
3.ÌëÌÀ¤±¤Î·¯¤Ø
◾️¡ãTOMOO HALL TOUR 2025-2026 ¡ÈDEAR MYSTERIES¡É¡ä
2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚÆÊÌÚ¡ÛÆÊÌÚ¸©Áí¹çÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ ¥á¥¤¥ó¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú¿À¸Í¡Û¿À戶¹ñºÝ²ñ´Û¤³¤¯¤µ¤¤¥Û¡¼¥ë
2025Ç¯12·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û»¥ËÚ»Ô¶µ°éÊ¸²½²ñ´Û
2025Ç¯12·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡ÛÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë
2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡Û°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ìÂç¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú¹Åç¡Û¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ë&¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÀÐÀî¡ÛËÜÂ¿¤Î¿¹ËÌÅÅ¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë11Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¡ÚÂçºå¡Û¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à ¥Û¡¼¥ëA
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://tomoo-hall25-26.ponycanyon.co.jp/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡TOMOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡TOMOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡TOMOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡TOMOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡TOMOO ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok