Da¡½iCE¡¡5Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò´°Áö¡Ö¤¤¤Ä¤«¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡×
¡¡ÃËÀ5¿ÍÁÈ¡ÖDa¡½iCE¡×¤¬12Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤Ç¤ÏÍèÇ¯1·î14Æü¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTERMiNaL¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Î¾å¶õ¤«¤é5¿Í¤¬¹ß¤êÎ©¤Á¡ÖEntrance6¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê35¡Ë¤¬¡ÖÊ¢¤«¤éÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È´ÑµÒ¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Ë¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ä¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¡ÖCITRUS¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½¶Ê¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é20¶Ê¤ò2Ëü¿Í¤ÎÁ°¤Ç²Î¾§¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤¬5Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡£¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Da¡½iCE¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¥é¥¤¥È¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¹½À®¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡£²ÖÂ¼¤Ï¡Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÂç¤¤¤¾ì½ê¤Ç¤³¤¦¤·¤Æ¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£ÏÂÅÄñ¥¡Ê31¡Ë¤â¡Ö2Ëü¿Í¤â¤¤¤ë¤È´¿À¼¤Î²»°µ¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È½¼¼Â´¶¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡Ö¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È²Î¤¤¤¢¤²¤ë¤È¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¹©Æ£Âçµ±¡Ê38¡Ë¤Ï¡ÖÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬Da¡½iCE¤ÎÆþ¤ê¸ý¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï²æ¡¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¤ß¤»¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£²ÖÂ¼¤â¡Ö¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÌ´¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡£