±üºÚ·Ã¡Ö¼¡¤ÎÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¶âÈ±¢ª¹õÈ±¤ËºÆÊÑ¿È¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¹õ¤âÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¾Î»¿
¡¡½÷Í¥¤Î±üºÚ·Ã¡Ê46¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂç»ö¤ÊºîÉÊ¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¶âÈ±¤«¤é¹õÈ±¤ËÌá¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¡Öµ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤Æ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡×¤È¶âÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¼¡¤ÎÂç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ë¸þ¤±¤Æ¹õÈ±¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇò¥È¥Ã¥×¥¹¡õ¹õ¤¤¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î¼«¿È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬ÄÌ¾ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤«¿·Á¯¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¹õÈ±¤âÀ¨¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¿·¤·¤¤ºîÉÊ¡¢¤¿¤Î¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥ì¥¤²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¹õ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡¡Âç»ö¤ÊºîÉÊ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£