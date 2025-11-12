¡Ö¼«Ê¬¤â¡È»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¿·¤¿¤Ê¼éÈ÷¤ÎÍ×¡¦ÅÏÊÕ¹ä¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤ÇÌ©Ãå¼èºà¡ª¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤ò¸ì¤ë
11·î9ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿·¤¿¤Ê¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Î28ºÐDF¡¢ÅÏÊÕ¹äÁª¼ê¤Ø¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤òÊüÁ÷¡£¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎËÜµòÃÏ¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¡¢WÇÕ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¡È¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¤ò¸ì¤ëÅÏÊÕ¤ÎÉ½¾ð
2019Ç¯¡¢22ºÐ¤Î¤È¤¤ËFCÅìµþ¤ÇJ1¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿ÅÏÊÕÁª¼ê¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÎKAA¥Ø¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¡¼¡£¤½¤ó¤ÊÅÏÊÕÁª¼ê¤Ï¥Ø¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥é¥Ã¥¡¼¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦»î¹ç¤ÇÅÀ¤ò¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â¡È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡É¡×¤ÈÅÏÊÕÁª¼ê¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¶¯¹ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿¥´¡¼¥ë¡£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤òÁê¼ê¤Ë¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦»î¹ç¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤ë¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤È¸ì¤ëÅÏÊÕÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¼ÂºÝ¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ø¥ó¥È¥µ¥Ý¤¬Áª¤Ö¥¯¥é¥ÖÇ¯´ÖMVP¤â¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤ì¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢²¤½£¤Î¶¯¹ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¤Ë»²ÀïÃæ¡£ÅÏÊÕÁª¼ê¤Ï¡Ö1¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥Á¡¼¥à¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤·¡¢¿·¤·¤¤»É·ã¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¡È¤ä¤ì¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ä¡×¤È¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÁª¼ê¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¼«¿®¤â²êÀ¸¤¨¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ë