¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Î¥ô¥£¥Ë¥ã¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤¬¼Ç¤¡Ö²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤¿¡×
¡¡¥É¥¤¥Ä¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¨²ñ¡ÊDVV¡Ë¤Ï12Æü¡¢¥ß¥Ï¥¦¡¦¥ô¥£¥Ë¥ã¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤Î¼Ç¤¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°SNS¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½Ìò»þÂå¤Ë¥Ýー¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¥ô¥£¥Ë¥ã¥ë¥¹¥»á¡£2017Ç¯¤Î¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¥Ýー¥é¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥Ö¤ò»Ø´ø¤·¤¿¸å¡¢2022Ç¯¤Ë¥¶¥Ó¥¨¥ë¥Á¥§¤È¤Î·óÇ¤¤Ç¥É¥¤¥ÄÂåÉ½»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¡£2023Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2024¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡Ê¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡ËÍ½Áª¤òÁ´¾¡¤ÇÆÍÇË¤·¡¢ËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï6°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ë2028Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò±äÄ¹¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Ï¥Íー¥·¥ç¥ó¥º¥êー¥°¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÍ½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡DVV¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ç¤¤Ï¥ô¥£¥Ë¥ã¥ë¥¹¥´ÆÆÄ¤Î¸Ä¿ÍÅª¤ÊÍýÍ³¤È¤Î¤³¤È¡£¥¯¥é¥Ö¥Áー¥à¤Î´ÆÆÄ¤È·óÇ¤¤¹¤ë¥Ïー¥É¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÃæ¤Ç·ò¹¯ÌäÂê¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥Áー¥à¤Ç¤Î¤³¤³¿ôÇ¯¤Ï¡¢»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¾ðÇ®¤ÈÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¡¹¤È²á¤´¤·¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤Ï²ÈÂ²¤È¤â¤Ã¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤È´Ø¤ï¤ê¤¬É¬Í×¤À¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ë¥¹¥êー¥¬¤Ç¤Î»Å»ö¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ïー¥É¤Ç¡¢¥êー¥°¤ÈÂåÉ½¥Áー¥à¤Î³èÆ°¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂ©¤Ä¤¯²Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®¤µ¤Ê·ò¹¯Åª¤ÊÌäÂê¤âÀ¸¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢º£¤Ï°ìµÙ¤ß¤·¤ÆÎÏ¤òÃß¤¨¡¢¿·Á¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÁ°¤ò¸þ¤¯¤Ù¤»þ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡DVV¤Ïº£¸å¡¢Ê£¿ô¤Î¸õÊä¼Ô¤«¤é¸åÇ¤¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡