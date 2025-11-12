£Ä£á¡½£é£Ã£Å¤¬£µÇ¯Ï¢Â³¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼´°¿ë¡¡¿·¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯É½¡¡²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ö¤¤¤Ä¤«¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡ª¡×
¡¡£µ¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡Ö£Ä£á¡½£é£Ã£Å¡×¤¬£±£²Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç£µÇ¯Ï¢Â³£µ²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢£²Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£Ã£ò£å£á£ô£å¡õ£Å£ø£ð£á£î£ä¡ÊÁÏÂ¤¤È³ÈÂç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò·Ç¤²¡¢Á´¹ñ£´ÅÔ»Ô¡Ê£¸¸ø±é¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£Ç¯¤Î¡ÖÂè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ê¤ÉÁ´£²£°¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê£³£µ¡Ë¤ÏÊ¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºËþ°÷¤ÎµÒÀÊ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö£²Ëü¿Í¤Ã¤Æ¡Ä¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Í¡ª¡¡³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆÏ¤¤¤Æ¥Ó¥ê¥Ó¥ê¤ÈÂÎ¤ËÍè¤ë¡ª¡×¤È¶Ã¤±¤Ð¡¢ÏÂÅÄñ¥¡Ê£³£±¡Ë¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡Á¤¹¤´¤¤¡ª¡¡£²Ëü¿Í¤Î°µ¤Ï¡ª¡×¤ÈÌÜ¤ò¤Ñ¤Á¤¯¤ê¡££Ô£é£ë£Ô£ï£ëÁíºÆÀ¸²ó¿ô£·²¯²óÄ¶¤¨¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â°ì½ï¤Ëà¥³¥é¥Ü²Î¾§á¡£¤½¤Î¸å¡¢²ÖÂ¼¤¬¡Ö³§¤µ¤ó¤¬ÌÀÆü¤âÌÀ¸åÆü¤âÁö¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤ò¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤òÇ®¾§¤¹¤ë¤È¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£±£±Ç¯¤Ë·ëÀ®¤·¡¢£±£´Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯¤Ï£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Î£Í£Ã¤Ç¤Ï¡¢´ä²¬Å°¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²ÖÂ¼¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤ÏÇ¯Îð¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤è¤¦¡ª¡¡¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÄó°Æ¡£´ä²¬¤â¡ÖÍèÇ¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÇ¯Îð¤òÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯£±·î£±£´Æü¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ô£Å£Ò£Í£é£Î£á£Ì¡×¡Ê¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢ÍèÇ¯£±·î£²£´Æü¤«¤éÊ¡²¬¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢£¶Ç¯Ï¢Â³£¶²óÌÜ¤È¤Ê¤ë£±£°ÅÔ»Ô£²£°¸ø±éµ¬ÌÏ¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡²ÖÂ¼¤¬¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½é¤Î»î¤ß¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÍ½¹ð¤¹¤ì¤Ð¡¢´ä²¬¤Ï¡Ö¼¡¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï²æ¡¹¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¼«¿®¤ÎÊÛ¡£ÍèÇ¯¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²ÖÂ¼¤Ï·è°Õ¤òÌÀ¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤Ä¤«¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£