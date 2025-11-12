Da¡ÝiCE¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¤«¤éÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×Çú¾ÐÍ¶¤¦¡ÖÊ¿¶ÑÇ¯Îð30ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×
5¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎDa¡ÝiCE¤¬12Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖEntranCE¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖMonster¡×¤äÂåÉ½¶Ê¡ÖI wonder¡×¡ÖCITRUS¡×¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ê¤ÉÁ´20¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£2Ëü¿Í¤Î6ÌÌ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
ºÇ¸å¤ÎMC¤Ç²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê35¡Ë¤Ï¡ÖÊ¿¶ÑÇ¯Îð30ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÇ¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÍèÇ¯¤³¤½¤ÏÇ¯ÎðÈó¸ø³«¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÇ¯ÎðÈó¸ø³«¤Ë¤¹¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËºÜ¤ë¤È¡Ø²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê35¡Ë¡Ù¤¬¡Ø²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ù¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡×¤ÈÇ¯Îð¤¬É½µ¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¹©Æ£Âçµ±¡Ê38¡Ë¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¸À¤ª¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¤«¤éÇ¯ÎðÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ê22¡Ë¤ä¡Ê22¡¢¤¦¤½¡Ë¤ÈÉ½µ¤µ¤ì¤¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡¢¹©Æ£¤Ï¡Ö²æ¡¹¤â¡ÊÇ¯Îð¤ò¡Ë½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ç¯Îð¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿²»³Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£