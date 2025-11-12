¡ÚDa-iCE¤¿¤Þ¥¢¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¥ì¥Ý¡Û2Ëü¿ÍËþ°÷¤Î²ñ¾ì¾å¶õ¤«¤é¹ßÎ× 1¿Í²Î¾§¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ³«²Ö¡¦¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/12¡Û5¿ÍÁÈ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦Da-iCE¡Ê¥À¥¤¥¹¡Ë¤¬11·î11Æü¡Á12Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ë¤Æ¡ÖDa-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ª¸ø±é¤È¤Ê¤Ã¤¿12Æü¤Î¸ø±é¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃËÀ5¿ÍÁÈ¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÎ¢Â¦¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
ËÜ¸ø±é¤Ï10·î7Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¡£¡ÖCreate ¡õ Expand¡ÊÁÏÂ¤¤È³ÈÂç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢Da-iCE¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Æþ¤ê¸ý¡Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ä±é½Ð¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È5Ç¯Ï¢Â³5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¼¡Âè¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿BGM¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤«¤é¥í¥±¥Ã¥È¤¬È¯¼Í¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì²»¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤¬Á¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡£Ìó2Ëü¿Í¤ÇËþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿²ñ¾ì¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¶õ¤Ë¤¢¤ëLED¤«¤é¡¢ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥«¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²«¿§¤È¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê°áÁõ¤Ç5¿Í¤¬¹ßÎ×¤·¤¿¡£Æ±¥Ä¥¢¡¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê5¿Í²Î¾§¤Î¥é¥Ã¥×¶Ê¡ØEntrance 6¡Ù¤Ç³«Ëë¡£ÂçÌîÍºÂç¤¬¡Ö³Ú¤·¤à½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤ë¤«¡Á¡ª¡×¡¢²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬¡ÖÊ¢¤«¤éÀ¼½Ð¤»¡ª¡×¤ÈÀú¤ê¡ØBACK TO BACK¡Ù¡ØSiX¡Ù¡ØFAKESHOW¡Ù¤È¡¢¥Ð¥ó¥É¤È³Ý¤±¹ç¤ï¤µ¤ì¤¿Da-iCE¤é¤·¤¤·ã¤·¤¤¥À¥ó¥¹¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç°ìµ¤¤Ë¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢´ä²¬Å°¤ÈÏÂÅÄñ¥¤¬À©ºî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ë5¿Í²Î¾§¤Î¿·¶Ê¡ØMonster¡Ù¡Ê10·î22Æü¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤Ç6ÌÌ¡ÊDa-iCE¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ÎÌÜÀþ¤òÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤·¤¿¡£
5¿Í¤¬¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤Ë¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë´ó¤êÆ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈà¤é¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËë´Ö±ÇÁü¤ò·Ð¤Æ¡¢TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô11²¯²ó¤ÎSNS¥Ð¥º¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡ØI wonder¡Ù¡¢Á´²Î»ì¤¬¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ØTasty Beating Sound¡Ù¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤¬Â³¤¯¡£Æ±¶Ê¤Ç¤ÏÂçÌî¤¬¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Á¥ã¥Ã¥Á¥ã¡ª¡×¤È¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÅ²¬¸ø±é¤«¤é¤Ê¤¼¡Ö¥Á¥ã¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¡Êºë¶Ì¤Ï¡Ë¶¹»³Ãã¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¹©Æ£¤«¤é¤¹¤«¤µ¤º¡ÖºòÆü¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£²ÖÂ¼¤¬¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ªÃã¤ò¤¢¤²¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È´¿À¼¤òÀú¤ë¤È¡¢ÂçÌî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£´ÖÁÕ¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¹©Æ£Âçµ±¤¬¡Ö¥ª¡¼¥é¥¹¤Ï ¸Â³¦ÆÍÇË ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¥¢¥ê¤Î ¤Ç¤Ã¤«¤¤À¼¤ò Ê¹¤«¤»¤í¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶ç¤òÆÉ¤ß½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë2¿Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë6ÌÌÁ´ÂÎ¤Ç¡Ö¥Á¥ã¡¼¡ª¡×¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Amazon Original¥É¥é¥Þ¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3ÏÃ¼çÂê²Î¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥æ¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï±é·à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿¶ÉÕ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿OfficialÉ¦ÃËdism¡¦Æ£¸¶ÁïÄó¶¡¤Î¡ØFAKE ME FAKE ME OUT¡Ù¡¢²»¸»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ËÁÆ¬¤Î¡Ö¤Í¤§¡×¤ò¼ó¤ò·¹¤²¤Ê¤¬¤éÄ©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë´ä²¬Å°¤¬¤µ¤µ¤ä¤¯¡ØBlack and White¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤«¤é¤³¤½Ì¥¤»¤é¤ì¤ë¿§µ¤¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÖÂ¼¤ÈÂçÌî¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏËè²ó6ÌÌ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼12Ç¯ÌÜ¤ÎDa-iCE¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡£Àã¤¬¹ß¤êÃí¤°¡ØLove Song¡Ù¤Ï¾å¶õ¤ÇÂçÌî¤¬1¿Í²Î¾§¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÏÂÅÄñ¥¤¬¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£°ìÊý¤Î¡Øimage¡Ù¤Ï²ÖÂ¼1¿Í¤Ç²Î¾§¤·¡¢´ä²¬¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÉñ¤¦¡£¸µ¡¹¤Î³Ú¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¸å¤Ë¤Ï¡Ø¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ç5¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËºÆ½¸·ë¤·¡¢2Ëü¿Í¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤Û¤ÉÃÈ¤«¤¯Âç¤¤Ê¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØCITRUS¡Ù¤Þ¤ÇÈà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë6ÌÌ¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õµ¤¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆMC¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°ìµ¤¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¤³¤Î²Æ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é»þ¤Ë¤â´ÑµÒ¤Î¿´¤òÌö¤é¤»¤¿¡ØClap and Clap¡Ù¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡Ù¡ØDREAMIN¡ÇON¡Ù¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡Ù¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¡£¡ØDREAMIN¡ÇON¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¤Ï²ÖÂ¼¤¬¡Öº£ÆüDa-iCE¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Ä¤âDa-iCE¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡ªº£Æü¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î²ñ¾ì2Ëü¿Í¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬Íè¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î²ñ¾ì¤¬Ëä¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¡Ö2025²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå±þ±ç¥½¥ó¥°¡¿Ç®Æ®¹Ã»Ò±à¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢²ÖÂ¼¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤Æµ¢¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Á¡ªDa-iCE¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç200¡óÄ¶¤¨¤Æ1000¡óÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡ª¤à¤·¤í2000¡ó¤âÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡ª¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ä¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¡¢ËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¶«¤Ö6ÌÌ¤Î¡ÖDa-iCE¡ªDa-iCE¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢5¿Í¤¬¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤ò³Æ¡¹¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÉþÁõ¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£5¿ÍÁ´°÷¤Î²Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¿´¤Ë»Ä¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTERMiNaL¡Ù¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍèÇ¯1·î¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë10ÅÔ»Ô20¸ø±éµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖDa-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¹©Æ£¤¬¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¿·¶Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ó¤Þ¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡¢²ÖÂ¼¤¬¡Ö²»¸»¤Î»þÅÀ¤Ç½é¤Î»î¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆâÍÆ¤òÆ÷¤ï¤»¡¢´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØLive goes on¡Ù¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â6ÌÌ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤ÈÀÀ¤¤¡¢6ÌÌ¤È¤Îå«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²ÖÂ¼¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö³§¤µ¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ¯Ëö¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¼Â¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
M1 Entrance 6
M2 BACK TO BACK
M3 SiX
M4 FAKESHOW
M5 Monster
M6 I wonder
M7 Tasty Beating Sound
M8 ¥ª¥ì¥ó¥¸¥æ¡¼¥¹
M9 FAKE ME FAKE ME OUT
M10 Black and White
M11 Love Song
M12 image
M13 ¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó
M14 CITRUS
MC
M15 Clap and Clap
M16 ¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó
M17 DREAMIN¡ÇON
M18 ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
EN1 ¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê
MC
EN2 Live goes on
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃËÀ5¿ÍÁÈ¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÎ¢Â¦¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡Da-iCE¡¢Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼½ªËë
ËÜ¸ø±é¤Ï10·î7Æü¤ÎÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤ò½ä¤Ã¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¡£¡ÖCreate ¡õ Expand¡ÊÁÏÂ¤¤È³ÈÂç¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢Da-iCE¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Íè¾ì¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢Æþ¤ê¸ý¡Ê¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡Ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤ä±é½Ð¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È5Ç¯Ï¢Â³5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÇÁ´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¢¡Da-iCE¡¢1¿Í²Î¾§¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ
5¿Í¤¬¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤Ë¥²¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤Ë´ó¤êÆ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈà¤é¤ÎÎ¢Â¦¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊËë´Ö±ÇÁü¤ò·Ð¤Æ¡¢TikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô11²¯²ó¤ÎSNS¥Ð¥º¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡ØI wonder¡Ù¡¢Á´²Î»ì¤¬¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ØTasty Beating Sound¡Ù¤È¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê³Ú¶Ê¤¬Â³¤¯¡£Æ±¶Ê¤Ç¤ÏÂçÌî¤¬¡Ö¥Á¥ã¥Ã¥Á¥ã¥Ã¥Á¥ã¡ª¡×¤È¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢ÀÅ²¬¸ø±é¤«¤é¤Ê¤¼¡Ö¥Á¥ã¡×¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¡Êºë¶Ì¤Ï¡Ë¶¹»³Ãã¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤·¤«¤·¹©Æ£¤«¤é¤¹¤«¤µ¤º¡ÖºòÆü¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£²ÖÂ¼¤¬¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤ªÃã¤ò¤¢¤²¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È´¿À¼¤òÀú¤ë¤È¡¢ÂçÌî¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤Á¤ã¡ª¡×¤È¥À¥¸¥ã¥ì¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£´ÖÁÕ¤Ç¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¡¦¹©Æ£Âçµ±¤¬¡Ö¥ª¡¼¥é¥¹¤Ï ¸Â³¦ÆÍÇË ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤¿¤Þ¥¢¥ê¤Î ¤Ç¤Ã¤«¤¤À¼¤ò Ê¹¤«¤»¤í¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶ç¤òÆÉ¤ß½ª¤ï¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë2¿Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ë6ÌÌÁ´ÂÎ¤Ç¡Ö¥Á¥ã¡¼¡ª¡×¤È±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
Amazon Original¥É¥é¥Þ¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3ÏÃ¼çÂê²Î¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥æ¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤Ï±é·à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¿¶ÉÕ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿OfficialÉ¦ÃËdism¡¦Æ£¸¶ÁïÄó¶¡¤Î¡ØFAKE ME FAKE ME OUT¡Ù¡¢²»¸»¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ËÁÆ¬¤Î¡Ö¤Í¤§¡×¤ò¼ó¤ò·¹¤²¤Ê¤¬¤éÄ©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë´ä²¬Å°¤¬¤µ¤µ¤ä¤¯¡ØBlack and White¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤«¤é¤³¤½Ì¥¤»¤é¤ì¤ë¿§µ¤¤òÊü½Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÖÂ¼¤ÈÂçÌî¤È¤¤¤¦ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ä¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏËè²ó6ÌÌ¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¡¼¥È¤Î1¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼12Ç¯ÌÜ¤ÎDa-iCE¤Ï°ìÌ£°ã¤Ã¤¿¡£Àã¤¬¹ß¤êÃí¤°¡ØLove Song¡Ù¤Ï¾å¶õ¤ÇÂçÌî¤¬1¿Í²Î¾§¤·¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÏÂÅÄñ¥¤¬¿¤Ó¤ä¤«¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£°ìÊý¤Î¡Øimage¡Ù¤Ï²ÖÂ¼1¿Í¤Ç²Î¾§¤·¡¢´ä²¬¤¬¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÉñ¤¦¡£¸µ¡¹¤Î³Ú¶Ê¤ÎÎÉ¤µ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¸å¤Ë¤Ï¡Ø¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó¡Ù¤Ç5¿Í¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ËºÆ½¸·ë¤·¡¢2Ëü¿Í¤òÊñ¤ß¹þ¤à¤Û¤ÉÃÈ¤«¤¯Âç¤¤Ê¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Da-iCE¡¢¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÈ¯É½
¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ØCITRUS¡Ù¤Þ¤ÇÈà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë6ÌÌ¤¬¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤¿¶õµ¤¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆMC¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç°ìµ¤¤ËÊ·°Ïµ¤¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤È¡¢¤³¤Î²Æ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹½Ð±é»þ¤Ë¤â´ÑµÒ¤Î¿´¤òÌö¤é¤»¤¿¡ØClap and Clap¡Ù¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡Ù¡ØDREAMIN¡ÇON¡Ù¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡Ù¤Ç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¡£¡ØDREAMIN¡ÇON¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¤Ï²ÖÂ¼¤¬¡Öº£ÆüDa-iCE¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤Ä¤âDa-iCE¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¥Û¥ó¥Þ¤Ë¥Û¥ó¥Þ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡ªº£Æü¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤Î²ñ¾ì2Ëü¿Í¤ÏËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤¬Íè¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î²ñ¾ì¤¬Ëä¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¡¢¡Ö2025²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå±þ±ç¥½¥ó¥°¡¿Ç®Æ®¹Ã»Ò±à¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡Ù¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢²ÖÂ¼¤¬¡ÖºÇ¹â¤Î²Î¤òÆÏ¤±¤Æµ¢¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Á¡ªDa-iCE¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç200¡óÄ¶¤¨¤Æ1000¡óÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡ª¤à¤·¤í2000¡ó¤âÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¡ª¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ä¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤òÅê¤²¤«¤±¡¢ËÜÊÔ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¶«¤Ö6ÌÌ¤Î¡ÖDa-iCE¡ªDa-iCE¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢5¿Í¤¬¥Ä¥¢¡¼¥°¥Ã¥º¤ò³Æ¡¹¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÊÉþÁõ¤ÇºÆÅÐ¾ì¡£5¿ÍÁ´°÷¤Î²Î¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬¿´¤Ë»Ä¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡Ø¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¸å¤ÎMC¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTERMiNaL¡Ù¤ò2026Ç¯1·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÍèÇ¯1·î¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë10ÅÔ»Ô20¸ø±éµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖDa-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£¹©Æ£¤¬¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤ÈÆ±»þ¿Ê¹Ô¤Ç¿·¶Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¢¤ó¤Þ¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡×¡¢²ÖÂ¼¤¬¡Ö²»¸»¤Î»þÅÀ¤Ç½é¤Î»î¤ß¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÆâÍÆ¤òÆ÷¤ï¤»¡¢´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤È¤·¤ÆÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØLive goes on¡Ù¤Ï¥é¥¤¥Ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â6ÌÌ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤ÈÀÀ¤¤¡¢6ÌÌ¤È¤Îå«¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²ÖÂ¼¤¬Êü¤Ã¤¿¡Ö³§¤µ¤ó¤ÈÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÇ¯Ëö¤â´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¼Â¤ë¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ ¡ÖDa-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-¡×¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1 Entrance 6
M2 BACK TO BACK
M3 SiX
M4 FAKESHOW
M5 Monster
M6 I wonder
M7 Tasty Beating Sound
M8 ¥ª¥ì¥ó¥¸¥æ¡¼¥¹
M9 FAKE ME FAKE ME OUT
M10 Black and White
M11 Love Song
M12 image
M13 ¥À¥ó¥Ç¥é¥¤¥ª¥ó
M14 CITRUS
MC
M15 Clap and Clap
M16 ¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó
M17 DREAMIN¡ÇON
M18 ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º
¡ã¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ä
EN1 ¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê
MC
EN2 Live goes on
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û