£Ä£á¡¾£é£Ã£Å¡¢¥É¡¼¥à¸ø±éÌÜ»Ø¤¹¡Ö¤¤¤Ä¤«¹Ô¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È¡×£³£°ÂåÃæÈ×·Þ¤¨Ç¯ÎðÉ½µ¤ÎËÜ²»ÅÇÏª¡Ö½ñ¤«¤ì¤ë¤Î·ù¡×
¡¡ÃËÀ£µ¿ÍÁÈ¡Ö£Ä£á¡¾£é£Ã£Å¡×¤¬£±£²Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡¡£µÇ¯Ï¢Â³£µ²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡££²Ëü¿Í¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µÒÀÊ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬¡ÖÊ¢¤«¤éÀ¼½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡×¤È¥·¥ã¥¦¥È¤¹¤ë¤È¡¢¹©Æ£Âçµ±¤â¡Ö¤¿¤Þ¥¢¥ê¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤À¼¤òÊ¹¤«¤»¤í¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡²ÖÂ¼¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬ÌÀÆü¤«¤éÁö¤êÂ³¤±¤Æ¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£Ã£É£Ô£Ò£Õ£Ó¡×¡Ö£É¡¡£÷£ï£î£ä£å£ò¡×¤ä¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÇ®Æ®¹Ã»Ò±à¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ê¤ÉÁ´£²£°¶Ê¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Ç¤Ï¤³¤ÎÆü¤â»ý¤ÁÁ°¤Î·Ú²÷¤Ê¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤¬£³£°ÂåÈ¾¤Ð¤È¤Ê¤ê¡¢£³£µºÐ¤Î²ÖÂ¼¤Ï¡ÖËèÇ¯¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÍèÇ¯¤³¤½¤ÏÇ¯ÎðÈó¸ø³«¤Ë¤·¤è¡©¡£½ñ¤«¤ì¤ó¤Î·ù¤ä¤ó¡©¡×¤ÈËÜ²»¤ò¥Ý¥Ä¥ê¡££³£¸ºÐ¤Î¹©Æ£¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÍèÇ¯¤«¤éÇ¯ÎðÈó¸ø³«¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯µ¤Ì£¤ËÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯£±·î£±£´Æü¤Ë¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ô£Å£Ò£Í£é£Î£á£Ì¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Æ±·î¤«¤é£¶ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â´û¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÍ¤¿¤Á¤Ï²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£