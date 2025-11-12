¡Ö³°½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼«¸ÊËÉ±Ò¡£µÙ¤á¤Ê¤¤¿Í¤Î¸ý¥°¥»¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡¢¤Í¤³¤ÎÌ¡²è¤¬»É¤µ¤ê¤¹¤®¡ª¡ÚÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Èºá°´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡ÖÄê»þ¤Çµ¢¤ë¤Î¤¬µ¤¤Þ¤º¤¤¡×¡ÖÁê¼ê¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡½¡½Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤Ã¤ÈËèÆü¤Ø¤È¤Ø¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡© ¤¢¤Ê¤¿¤Ëº£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤ËµÙ¤à¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¿ÆÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø¥Ë¥ã¥ó¤À¤«¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ëµÙ¤ßÊý¡Ù¡ÊJam¡§Ãø¡¢Ì¾±Û¹¯Ê¸¡§´Æ½¤/¥¹¥¿¡¼¥Ä½ÐÈÇ¡Ë¤Ï¡¢µÙ¤ß²¼¼ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨Êý¤ä¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë1ºý¡£¥Ï¥Ã¤È²æ¤ËÊÖ¤ë¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÆÉ¤ß½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¡ÖµÙ¤á¤Ê¤¤¡×¤¬¡ÖµÙ¤â¤¦¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÙ¤á¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤Ï¡¢µÙ¤à¤ÈÂ»¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µÙÆü¤â¡¢³°½Ð¤·¤Ê¤¤¤È»þ´Ö¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡£
Jam¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢Jam¡Ë¡§ËÜÅö¤Ë³°½Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö³°½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡¢µÙ¤à¤³¤È¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸ÊËÉ±Ò¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ö³°½Ð¤·¤¿¤¤¥Õ¥ê¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤Æ¤¤¤Æ³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Èè¤ì¤Æ¤¤¤ëÆü¤ËÌµÍý¤ò¤·¤Æ³°½Ð¤·¤Æ¤â¡¢¤è¤±¤¤¤ËÈè¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡£
Jam¡§ÌµÍý¤·¤Æ½Ð¤«¤±¤Æ¤â¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¡¢¸å¤«¤é¡ÖµÙ¤á¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¤¤¤¿¤Ö¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¡Öº£Æü¤ÏÌµÍý¤»¤º¤ËµÙ¤â¤¦¡×¤È³ä¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¸ý¤Ç¤Ï¤½¤¦¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜÅö¤ÏÈè¤ì¤Æ¤Æ²¯¹å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢½àÈ÷¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ö¤½¤ìËÜÅö¤Ï²È¤Ë¤¤¤¿¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¡Ä¡×¤ÈÌ¡²è¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Jam¡§¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈè¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë³°½Ð¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²ñ¼Ò¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤È¤«¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÌóÂ«¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£¤À¤«¤é¡¢°ú¤äÆ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Æü¤Ï¤¤Ã¤È¡¢ËÜÅö¤Ï³°½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Öº£Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¼«³Ð¤·¤ÆµÙ¤à¤³¤È¤¬¡¢²ò·èºö¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Jam¤µ¤ó¤¬³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆµÙ¤ó¤ÀÆü¤Ï¡¢²È¤Ç¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Jam¡§»ä¤Ï¤â¤È¤â¤ÈËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ËÜ¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖµÙ¤à¡×¤È·è¤á¤¿Æü¤âËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¿´¿È¤È¤â¤ËÈè¤ì¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢°ÛÀ¤³¦·Ï¤ÎÌ¡²è¤Ð¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡£¸½¼Â¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¡¢°ÛÀ¤³¦·Ï¤ÎÌ¡²è¡¢¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡áµÈÅÄ¤¢¤