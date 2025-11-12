¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Ye¡Ê¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡È´ñÀ×¤ÎÌë¡É¡¡¡ØCircus Maximus Tour¡ÙÆüËÜ¸ø±é¤Î¾×·â
¡¡ÊÆ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¤¬8Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ½é¤ÎÆüËÜ¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£À¤³¦¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¡ØCircus Maximus Tour¡Ù¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¡¢´üÂÔ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¡È¸½¾Ý¡É¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡Û¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä¡ª±ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÐÊ¤à¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È
¡¡¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ï2013Ç¯¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«VISION¤Ç¤Î600¿Íµ¬ÌÏ¤Î¥®¥°°ÊÍè¡£12Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Ìó3Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤Û¤Ü´°Çä¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îµ°À×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î´üÂÔ¤âËÄ¤é¤à¤Ê¤«¡¢¸á¸å7»þ30Ê¬¤´¤í¡¢²Ð²Ö¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¥·¥ç¡¼¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¡ÖHYAENA¡×¡£¥È¥é¥ô¥£¥¹¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¬¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£¡ÖTHANK GOD¡×¤Ç¤Ï°¦Ì¼¤Î¥¹¥È¡¼¥ß¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Áá¤¯¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º±é½Ð¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡£¡ÖMODERN JAM¡×°Ê¹ß¤Ï¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¿§¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ê¡¢DJ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦B¤Î¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°ìÃÊ¤È¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡£MC¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Åìµþ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç´ÑµÒ¤È¤ÎÇ»Ì©¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡¥â¥Ã¥·¥å¥Ô¥Ã¥È¤ò¤¢¤ª¤ê¡¢µÒÀÊ¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾·¤Æþ¤ì¤Æ¥Ï¥°¤¹¤ë¨¡¨¡¤½¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¡ÈÂÎ¸³·¿¥é¥¤¥Ö¡É¤Î¿¿¹üÄº¡£¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡¦¥«¡¼¥Æ¥£¡ÖBACKR00MS¡×¡¢¥á¥È¥í¡¦¥Ö¡¼¥ß¥ó¡õ¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¡ÖType Shit¡×¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥¤¥ºÌ¾µÁ¤Î¡ÖCHAMPAIN ¡õ VACAY¡×¡¢½é´ü¤Î³Ú¶Ê¡ÖUpper Echelon¡×¤Ê¤É¤ò¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤·¤Ê¤¬¤é¡¢´ÑµÒ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ø¤È°ú¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¾ìÆâ¤Î¾ÈÌÀ¤¬Íî¤Á¡¢¡ÖPRAISE GOD¡×¤¬Î®¤ì½Ð¤¹¡£ÅÓÃæ¤Ç±éÁÕ¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢ÀÅ¼ä¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë²ñ¾ì¡£¼¡¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ye¡Ê¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥§¥¹¥È¡Ë¤Î¡ÖRunaway¡×¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤À¤Ã¤¿¡£SNS¾å¤Ç¡ÈÍèÆüÀâ¡É¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡£¡ÖCan¡Çt Tell Me Nothing¡×¡ÖHeartless¡×¡ÖStronger¡×¡ÖFather Stretch My Hands Pt.1¡×¤Ê¤É¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤ò´°Á´¤Ë¥í¥Ã¥¯¥ª¥ó¡£ÌÁÍ§¤Ç¤¢¤ë¥È¥é¥ô¥£¥¹¤È¤Î¶¦±é¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥«¥Ë¥¨¤ò½ä¤ëÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤â´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥µ¥×¥é¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖCARNIVAL¡×¡ÖAll of The Lights¡×¤ÈÂ³¤¤¤¿¡È¥«¥Ë¥¨¥¿¥¤¥à¡É¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏºÆ¤Ó¡ØUTOPIA¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£¡ÖTOPIA TWINS¡×¡ÖNO BYSTANDERS¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î¡ÖFE!N¡×¤Ï4²ó¤â¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¥¤¥ó¥È¥í¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ´ÂÎ¤¬ÇúÈ¯Åª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡ÖSicko Mode¡×¡ÖAntidote¡×¡Ögoosebumps¡×¤Ê¤É¤Î¥¥é¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤òÏ¢È¯¤·¡¢10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¥ã¥ê¥¢¤Î½Å¤ß¤È¿Ê²½¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Äó¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¹¥È¤Ï¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¤ÈSZA¤¬»²²Ã¤·¤¿¡ÖTelekinesis¡×¡£Áñ¸·¤Ê¥à¡¼¥É¤Î¤Ê¤«¡¢2Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ª¤è¤ó¤À¥Ä¥¢¡¼¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¶õµ¤¤¬²ñ¾ì¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥È¥é¥ô¥£¥¹¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¢¤Î¥«¥Ë¥¨¤È¶¦¤ËÆüËÜ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¡£Ç®¶¸¤È¾×·â¡¢´î¤Ó¤È°Ú·É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë´ñÀ×¤ÎÌë¤À¤Ã¤¿¡£
