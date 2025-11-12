Da¡ÝiCEÂçÌîÍºÂç¤ÏÌîÀ¸»ù¡©¡ÖÉÂ±¡¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖµíÆý°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡Ä¡×¥Õ¥¡¥óÇú¾Ð
5¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎDa¡ÝiCE¤¬12Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖEntranCE¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖMonster¡×¤äÂåÉ½¶Ê¡ÖI wonder¡×¡ÖCITRUS¡×¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ê¤ÉÁ´20¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£2Ëü¿Í¤Î6ÌÌ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
MC¤Ç¤ÏÂçÌîÍºÂç¡Ê36¡Ë¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê35¡Ë¤Ï¡Ö¡ÊÂçÌî¤Ï¡Ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤«¤â¼õ¤±¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÂ±¡¤âËÜÅö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÌîÀ¸»ù¤Ê¤Î¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¹©Æ£¡ÊÂçµ±¡Ë¤µ¤ó¤¬É¨¤òÄË¤á¤¿»þ¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬ÉÂ±¡¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÂçÌî¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡ØÉÂ±¡¤ÎÍ½Ìó¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡Ø¤¢¡¢Â¿Ê¬¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ï¼£¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤«¸À¤¦¤«¤é¤Í¡£¤¦¤½¤Ä¤±¡ª¡¡¼£¤Ã¤Æ¤Ø¤ó¡ª¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ÂçÌî¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖºÙ¤«¤¤¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤ò¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ê¤·¤Ç¥Þ¥°¥í¤È¥µ¥Ð°Ê³°¤Û¤È¤ó¤É¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤À¸¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¤È²ñ¾ì¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£µíÆý¤¬¹¥Êª¤À¤È¤¤¤¤¡Ö¤¤¤Ä¤âµíÆý¤ò1Æü0¡¦5¡Á1¥ê¥Ã¥È¥ë°û¤à¤±¤É¡¢¹¥¤¤¹¤®¤Æ2¡Á3¥ê¥Ã¥È¥ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÈ¯¿¾¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£