5¿ÍÁÈÃËÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎDa¡ÝiCE¤¬12Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ÖEntranCE¡×ºÇ½ª¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê35¡Ë¤¬¡ÖÊ¢¤«¤éÀ¼½Ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤¼¡ª¡×¤È¤¢¤ª¤êËë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖMonster¡×¤äÂåÉ½¶Ê¡ÖI wonder¡×¡ÖCITRUS¡×¡¢º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à±þ±ç¥½¥ó¥°¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ê¤ÉÁ´20¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£2Ëü¿Í¤Î6ÌÌ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡ÖCreate¡¡¡õ¡¡Expand¡ÊÁÏÂ¤¤È³ÈÂç¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Da¡ÝiCE¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤ËÈäÏª¡£²ÖÂ¼¤Ï¡ÖºòÆü¡¢¼Ö¤Ç²æ¡¹¤¬ºÇ½é¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿²ñ¾ì¤ÎÁ°¤òÄÌ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÅö»þ¤ÏËÜÈÖÁ°¤Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢µ÷Î¥´¶¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¡£10Ç¯¤¿¤Ä¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇ§ÃÎ¤Î³ÈÂç¤ò¼Â´¶¡£ÂçÌîÍºÂç¡Ê36¡Ë¤Ï¡Ö2Ëü¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Ê¿Æü¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯1·î14Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖTERMiNaL¡×¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¡£¤¹¤Ç¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½ºÑ¤ß¤Ç¡¢¹©Æ£Âçµ±¡Ê38¡Ë¤Ï¡ÖÅöÁ³¤È¸À¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£²ÖÂ¼¤â¡Ö¤à¤·¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤Î»þÈ¯É½¤»¤¨¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¡×¤È¾Ð¤¤¤Ä¤Ä¡Ö²»¸»¤Î»þÅÀ¤Ç½é¤Î»î¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¼¡¤Î¥Ä¥¢¡¼¤â³§¤µ¤ó¤È¤·¤Ã¤«¤ê³§¤µ¤ó¤È¤¹¤Æ¤¤Ê»þ´Ö¤ò¤¹¤´¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¥É¡¼¥à¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×ÍèÇ¯·Þ¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤Ø¿·¤¿¤ÊÁÏÂ¤¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£
²ÖÂ¼¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬Íè¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î²ñ¾ì¤¬Ëä¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£ËÍ¤é¤ò¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇDa¡ÝiCE¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤²¤Ç²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê°¦¤·¤Æ¤ë¤¾¡×¤È¶«¤ó¤ÇËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£¡ÚÌî¸«»³Âó¼ù¡Û