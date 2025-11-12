¶¶ËÜ´ÄÆà26ºÐ¡ÖÂÎ¤¬»ñËÜ¤À¤Ê¡×¡¡¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬ÊÑ²½¡¡2025Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î
ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤¬11Æü¡¢É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¡£Ç¯Æâ¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤â¤Î¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ë´èÄ¥¤Ã¤¿¤´¤Û¤¦¤Ó¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥Ë¤È¤«¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²óÅú¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÇ¯¡¹¡¢·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«ÂÎ¤¬»ñËÜ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤äÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤È¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡£³¤Á¯¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Åß¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ï12·îÃæ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÉáÃÊ¤Î¿©¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀ¤³¦°ä»º¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¥Õ¥ê¥Ã¥×¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£³¤³°Î¹¹Ô¤¬Âç¹¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡ÖÍÌ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ïº£ÂÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Þ¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡ØÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼ 2025 ÅÀÅô¼°¡Ù¤Ç¤¹¡£