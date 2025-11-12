¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Î»þ¤ÏÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×µé¤À¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬¡Ä¡Ä¡×¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¤¬¡ÈºÇÂç¤Î¶ò¹Ô¡É¤È´í×ü¤¹¤ë³Ø¹»Áª¤Ó
¡ØÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¸å²ù¤·¤¿¤³¤È ¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡ÖÆ¬¡¦»þ´Ö¡¦¤ª¶â¡×¤Î»È¤¤Êý¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÇº¤á¤ë¿Æ»Ò¤Ë¡Ö¥³¥ì¤µ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¢¥ë¤Ê½èÊýäµ¤ò¼¨¤¹°ìºý¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÅìÂçÂ´¤Î¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¤È¤·¤Æ25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆÈ¼«¤Î¡ÖÃ±È¯¼ø¶ÈÊý¼°¡×¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î²ÈÄí¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¿Ä¹Ã«ÀîÃÒÌé»á¡£
ËÜ½ñ¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¤·¤¿ÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Î¼ºÇÔÃÌ¤«¤é¡¢¿Æ¤Î²á´³¾Ä¤¬¾·¤¯Æþ³Ø¸å¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤òÃø½ñ¤¬ºÇÂç¤Î¶ò¹Ô¤È¸À¤¦ÍýÍ³¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃæ³Ø¼õ¸³·Ð¸³¼Ô¤Î¸å²ù¡Ä¡ÄK¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡Û
¡ÖÂ©»Ò¤ÏË¿¸æ»°²È¤Î¹â¹»2Ç¯À¸¡£ÊüÇ¤·Ï¤Î³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤«¡¢¿Æ¤Ç¤¢¤ë»ä¤¿¤Á¤â¹ç³Ê¤·¤¿°ÂÅÈ¤ÇÌÜ¤òÎ¥¤·¤¿¤¿¤á¤«¡¢Æþ³Ø¸å¤ÏÁ´¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º£¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê³ØÇ¯ºÇ²¼°Ì¥°¥ë¡¼¥×¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¼õ¸³¤É¤³¤í¤«¡¢¿Êµé¤¬´í¤¦¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î»þ¤Ï¡¢Á´¹ñÌÏ»î¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡Ä¡×¡ÊK¤µ¤ó¡Ë
¸½ºß¡¢Ãæ¹â°ì´Ó¹»¤ÏÂç¤¤¯3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¡¢¡¼«Í³ÊüÇ¤·Ï¡¢¢µ¬Î§¡¦¤ªÀ¤ÏÃ¾Æ¤·Ï¡¢£¥Ð¥é¥ó¥¹·Ï¡Ê¡¤È¢¤ÎÃæ´Ö¡Ë¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊÐº¹ÃÍ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¡¢¥¿¥¤¥×¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð´ØÅì¤Ç¸æ»°²È¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³Ø¹»¡Ê³«À®¡¢ËãÉÛ¡¢½÷»Ò³Ø±¡¡¢ºù°þ¡¢¥Õ¥§¥ê¥¹¤Ê¤É¡Ë¤ä¡¢´ØÀ¾¤ÎÆç¡¦¹ÃÍÛ¡¢¿À¸Í½÷³Ø±¡¡¢ÅìÂç»û³Ø±à¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼«Í³ÊüÇ¤·Ï¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤¾ë¡¦ÀõÌî¡¦À»¸÷³Ø±¡¡¢ËÅç²¬¡¦ÀöÂ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¤ªÀ¤ÏÃ¾Æ¤·Ï¡×¤Î³Ø¹»¤È¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤ä¤êÊý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊüÇ¤·Ï¡×¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¾®¥Æ¥¹¥È¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤âÄÉ»î¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤·¤«¤·¿ÊÅÙ¤ÏÂ®¤¯¡¢ÌÌÃÌ¤Ê¤É¤â¾¯¤Ê¤¤¡Ê¤Þ¤¿¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤¤¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³µ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¡¼¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤âÀ¸ÅÌ¤ò¡ÖÂç¿Í°·¤¤¡×¤·¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤Î·ãÀï¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÅöÁ³¤½¤ì¤À¤±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤½¤ì¤Ç²¿½½Ç¯¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ºÇ¶á¤Î»Ò¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤¿³Ø¹»¤¬ÊüÇ¤·Ï¤À¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤ËÉÔ¶ñ¹ç¤òµ¯¤³¤¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤è¤¯Ê¹¤¯¡¢¡Ö³Ø¹»¤¬Ä¶ÊüÇ¤·Ï¤Ç¡¢Á´¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡Ö³Ø¹»¤¬¥Ð¥¥Ð¥´ÉÍý·Ï¤Ç¡¢ÉÔÅÐ¹»µ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÇº¤ß¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Îº¬¤Ã¤³¤Ë¤¢¤ëÍ×°ø¤ÏÆ±¤¸¤À¡¢¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¿Æ¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼«¼çÀ¡×¤ò¾å¼ê¤Ë°é¤Æ¤ë»ëÅÀ¤¬¤Ê¤¤¤«¤éµ¯¤³¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ãæ³Ø¼õ¸³»þ¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¿Æ¤¬´Ø¤ï¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¨¤Æ²á·ã¤Ê¤³¤È¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ç½Å²Ý¶â¡Ê½Î¤Ê¤É¤ÇÂ¿³Û¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ë¤ò¤·¤¿¤¢¤²¤¯¡¢¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¾Æ¤¤Ç¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¿Ê¤á¤ÆÊüÇ¤·ÏÌ¾Ìç¹»¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¡¢ËÍ¤ÏºÇ¤â´í×ü¤·¡¢ºÇÂç¤Î¶ò¹Ô¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ´¤ì¤ÎÌ¾Ìç¹»¤ò°ì¿´ÉÔÍð¤ËÌÜ»Ø¤¹¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æþ³Ø¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Èá»´¤ÊÌ¤Íè¤Î²ÄÇ½À¤ò¤³¤³¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â4¿Í¤òÅìÂçÍý»°¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤¿º´Æ£Î¼»Ò¤µ¤ó¡Ê°¦¾Î¡¦º´Æ£¥Þ¥Þ¡Ë¤Î°µÅÝÅª¤ÊÊªÎÌºîÀï¡õ¸úÎ¨²½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢½Î¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤äÌäÂê½¸¤ò¤¹¤Ù¤Æ¥³¥Ô¡¼¤·¡¢¥Ç¥«¤¤¥Î¡¼¥È¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¬¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¤¹¤Ù¤Æ½¸ÀÑ¤·¡¢¿ÊÄ½¤ò¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç´ÉÍý¤·¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢¼ê¤ò¤Ä¤¯¤·¤Æ²æ¤¬»Ò¤Î´ÉÍý¤ò¤È¤³¤È¤ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¼ºÇÔ¤µ¤»¤Æ¤Î³Ø¤Ó¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç·×²è¤òÁÈ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼«¼çÀ¤ò°é¤á¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼õ¸³¤¬¼«Ê¬¤´¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤¬¡ÖÍÄ»ù¶µ°é¡×Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤Ê¤³¤í¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤â¤Î¡£¤Ä¤Þ¤º¤¤½¤¦¤Ê¤éÀè¤ËÀÐ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¾®4¤ò²á¤®¤¿¤Ê¤é¡¢¼õ¸³¤ÎÉ¬Í×À¤òÏÃ¤»¤Ð¡Ê¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡ËÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾®6¤Î¼õ¸³Ä¾Á°´ü¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î»Ò¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¼õ¤«¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤â¤·¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ËÜ¿Í¤¬¤Þ¤À¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤Þ¤À10Ç¯¤½¤³¤½¤³¤·¤«À¸¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢È½ÃÇ¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤âÌ¤½Ï¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ËÜ¿Í¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤í¤¤¤í°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤¢¤·¤¿¤¤¡×¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡ÖÍÄ»ù¶µ°é²½¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Û¤É¡¢»Ò¤É¤â¤Î°Õ¸«¤òÌµ»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò°ìÀÚµö¤µ¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÀ¼¤Ë¤âÊ¹¤¯¼ª¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
»Ò¤É¤â¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÈ¿¹³¤È¤·¤Æ¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ò¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤Ê¤ë¤ÈÅöÁ³À®ÀÓ¤Ï¾å¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¿Æ¤â¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤ê¤Ë¤ÏÀ®²Ì¤¬½Ð¤º¡¢Ã¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£¤Î»þÂå¤Ï¡¢¸¶»Ï»þÂå¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¼ºÇÔ¡á»à¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¼ºÇÔ¤Î¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢·Ð¸³ÃÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎÀµ²ò¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯À¤¤ÎÃæ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥È¥é¥¤¡õ¥¨¥é¡¼¤ò¡¢10Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë¤³¤½·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬º£¤ÎÃæ³Ø¼õ¸³¤ÎÉ÷Ä¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÂç³Ø¼õ¸³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤â¡¢»ÒÎ¥¤ì¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ÒÎ¥¤ì¤¬Á´Á³¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÍÄÃÕ¤Ê¿Æ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢ºÇÎÉ¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢ÎÉ¤¤½Î¡¢ÎÉ¤¤³Ø¹»¤ËÆþ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼õ¸³¤È¤¤¤¦´ØÌç¤òÄ¶¤¨¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë¡¢»Ò°é¤Æ¤ÎºÇ½ªÌÜÉ¸¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤äºÃÀÞ¡¢³ëÆ£¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡ÖºÇÃ»¥³¡¼¥¹¡¢ºÇÂç¸úÎ¨¤Ç°é¤Ã¤¿»Ò¡×¤Ï¡¢°ìÈÖ¿ÍÀ¸¤ËºÃÀÞ¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ã«Àî ÃÒÌé¡Ê¤Ï¤»¤¬¤ï¡¦¤È¤â¤Ê¤ê¡Ë¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Ö¥í¥°Ì¾¤Ï¥¸¥å¥¯¥³¡£1980Ç¯Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô½Ð¿È¡£¹âÂ´¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¤Ë°é¤Ä¤â¥Ï¡¼¥É¤ÊÃæ³Ø¼õ¸³¤ò·Ð¸³¡£ÇòÎÍÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅìµþÂç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¡£Â´¶È¸å¡¢Âç¼ê½Î¤Ë¶ÐÌ³¡¢¿Íµ¤¹Ö»Õ¤È¤Ê¤ë¡£2009Ç¯ÆÈÎ©¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Î¡Ö¥×¥í²ÈÄí¶µ»Õ¡×¤Ë¡£´ûÂ¸¤Î¸ÇÄê´ÑÇ°¤Ë¤·¤Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢À¸ÅÌ¸Ä¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¤¿»ØÆ³¤Ç¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤ò¾å¤²¤ë¡£ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Öµæ¶Ë¤Î¼õ¸³¥»¥«¥ó¥É¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥³¥ó¥µ¥ë¡×¤ÏÇ¯´Ö300·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¿½¤·¹þ¤ß¤¬»¦Åþ¤¹¤ë¡£¹ÃÑÉ¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡ÖÉð»Î¥á¥¿¥ëAllegiance Reign¡×¤Î¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âËÜµ¤¤Ç³èÆ°Ãæ¡£
(Ê¸:Ä¹Ã«Àî ÃÒÌé)
