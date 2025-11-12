°ËÆ£Êâ¡¡¡Ö5ÉÃ¤Ë1²ó¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Ë¡Ä¡ÖÅÚÍË¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµõÌµ´¶¤Ë¡×
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£Êâ¡Ê45¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³ô¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Ê½÷¡õ¥¹¥Þ¥Û²»ÃÔ¤Ê½÷¡×¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£°ÍÂ¸ÇÉ¤È¤¤¤¦°ËÆ£¤Ï¡Öµ¯¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¸«¤Æ¡£ºÇ¶á¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Æ¡£³ô¼°¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÃÍÆ°¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡£Ä«7»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤À¡Ê»Ô¾ì¤¬¡ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¡Ë¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¡ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¡Ä¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃÍÆ°¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤º¤Ã¤È¸«¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£5ÉÃ¤Ë1²ó¤¯¤é¤¤¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ËèÆü¡¢³ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç»Å»ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ä«¤Î9»þ¤«¤é¸á¸å3»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÚÍË¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤ËµõÌµ´¶¤Ë¡Ä¡£¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¡Ë¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÚÆü¤Ë¤ÏµõÌµ´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¡ÄËÜÅö¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¡È¤Ï¤¤¡¢¥«¥Ã¥È¡£¥ª¥Ã¥±¡¼¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤°¸«¤Á¤ã¤¦¡×¤È°ÍÂ¸¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£