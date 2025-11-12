¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢¥É¥ì¥¹»ÑÈäÏª¤â¡Ö¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¤À¡×¤ÎÀ¼¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÈÓ¿©¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤ë¤«¡×
ÇÐÍ¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Ï11·î12Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤È¤³¤í¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¤º¤¤¤Ö¤óÁé¤»¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê...¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¤À¡×¤ÎÀ¼
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤³¤Î²¦¹ñ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡©¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¿À¡¹¤·¤µ¤Ë½÷¿À¡ª¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¤¥ë¥ß¤ËÉé¤±¤Ê¤¤µ±¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤ÝÈþ¿Í¤µ¤ó¥â¡¼¥É¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£°ìÊý¤Ç¡ÖÁé¤»¤¿¡©¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¤À¡×¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÈÓ¿©¤Ã¤Æ¿²¤Æ¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¹¤®¤Æ¿´ÇÛ¤À¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤É¤³¤Î²¦¹ñ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡©¡×¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÅÀÅô¼°¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Ï¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡¢2ËçÌÜ¤Ï²£´é¤ò»£±Æ¤·¤¿¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Õ¥§¥¶¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ì¥ÎÏ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¤È¥ì¥¸¥§MG¤¬ÄÁ¤·¤¯²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤Ï¢¸Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡×9·î20Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ëÉ÷¤Î°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤¿»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¶¶ËÜ¤µ¤ó¡£¡ÖºòÆü¤Ï¤¦¤Á¤ÎÊì¤È¥ì¥¸¥§MG¤¬ÄÁ¤·¤¯²Ä°¦¤¤²Ä°¦¤¤Ï¢¸Æ¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¡¡¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢Êì¤¬Àä»¿¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀµÅýÇÉ¾¼ÏÂ¥¢¥¤¥É¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö´ÄÆà¤Á¤ã¤ó¤È¾¼ÏÂ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Á¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)