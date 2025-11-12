¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û»ÖÅÄÀéÍÛ¡¢¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¥Ú¥¢¡¡¡Ö»î¹çÁ°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡×¤Ç¹ñÆâ¤ªÈäÏªÌÜ¤Î·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º´þ¸¢
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ë¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡Ê28¡áºÆ½Õ´ÛÀ½Ìô½ê¡Ë¤È¡¢¸ÞÎØ2Âç²ñÏ¢Â³¤Çº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ë¤Î¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¡Ê29¡áBIPROGY¡Ë¤¬ÁÈ¤ó¤À¥Ú¥¢¤¬12Æü¡¢·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤Î´þ¸¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸Þ½½Íò¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»î¹çÁ°¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢»î¹ç¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢´þ¸¢¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¡Ö·§ËÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤ò»äÃ£¤ÏÀ¨¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¤Á¤¤¤ä¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ª¤«¤²¤Ç°ì²óÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ´þ¸¢¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄ¡¢¸Þ½½ÍòÁÈ¤Ï11Æü¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤ÇÂæÏÑ¥Ú¥¢¤ò2¡½0¤Ç²¼¤·¡¢2²óÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸Þ½½Íò¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤·¤«¤·¤¹¤°¤Ë¼£¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿2¿Í¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥³¡¼¥È¤ò¶î¤±²ó¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«ÃÈ¤«¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¡¢°ú¤Â³¤¡¢Âç²ñ¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»ÖÅÄ¤È¸Þ½½Íò¤Ï9·î¤Ë¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¡£³¤³°¤Ç6Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆºÇ¹âÀ®ÀÓ¤Ï¥Ù¥¹¥È4¤À¤Ã¤¿¡£»ÖÅÄ¤ÏÀè½µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÖºÇ½é¤Ï¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4Âç²ñÌÜ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¤ò¤Ä¤«¤ß¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Îý½¬µòÅÀ¤òÃÖ¤¯·§ËÜ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤¬¡¢¸Þ½½Íò¡¦»ÖÅÄÁÈ¤Î¹ñÆâ½é¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¾ì¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë»ÖÅÄ¤âµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£