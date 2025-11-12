·ÐºÑÂÐºöÎ¢ÉÕ¤±¤ÎÊäÀµÍ½»»µ¬ÌÏ¡ÖÁ°Ç¯Ä¶¤¨¤ò¡×·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤ÎÌ±´ÖµÄ°÷¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯»ÑÀªÁ¯ÌÀ¤Ë
¹â»ÔÀ¯¸¢È¯Â¸å¡¢½é¤È¤Ê¤ë·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡É¤ä¹â»ÔÁíÍý¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¶á¤¤Ì±´ÖµÄ°÷¤Ï¡¢ÊäÀµÍ½»»¤Îµ¬ÌÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ°Ç¯¤ò¾å²ó¤é¤Ê¤¤¤ÈÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î´üÂÔ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ ÁíÍý
¡Ö¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¡¢ÂçÅ¾´¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ´ü¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
12Æü¤Î·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¶á¤¯¤Þ¤È¤á¤ëÁí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤ä¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¤¿¤ËÌ±´ÖµÄ°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¢§¼ãÅÄÉô¾»À¡Á°Æü¶äÉûÁíºÛ¤È¡¢¢§¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î±ÊßÀÍø×¢»á¤Î2¿Í¤Ï¡¢·ÐºÑÂÐºö¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ëÊäÀµÍ½»»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î13.9Ãû±ß¤ò¾å²ó¤ëµ¬ÌÏ¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ãÅÄÉô¾»À¡ Á°Æü¶äÉûÁíºÛ
¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ìÁê±þ¤Îµ¬ÌÏ´¶¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¼ãÅÄÉô»á¤Ï¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¡á´ðÁÃÅªºâÀ¯¼ý»Ù¤Î¹õ»ú²½ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ç¥Õ¥ì»þÂå¤ÎÎò»ËÅª»ºÊª¤ÇÎò»ËÅª»ÈÌ¿¤ò½ª¤¨¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖºâÀ¯¤ÎÃ±Ç¯ÅÙ¼çµÁ¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Ì±´ÖµÄ°÷¤Î°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æº£¸å¤Î·ÐºÑ¡¦ºâÀ¯À¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢À¯¸¢¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò¤è¤êÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Êè,
²£ÉÍ,
Ï·¸å,
À¸²Ö,
Ä¹Ìî,
½»Âð,
¹©¾ì,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼