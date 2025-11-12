ÊÑ²½µå¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î♡ ¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤¬³ð¤¦¡Ö¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡×Ãå¤³¤Ê¤·¥Æ¥¯
Åß¤Î¥³¡¼¥Ç¤Î¤ªÇº¤ß¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÃåËÄ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¡ÖI¥é¥¤¥ó¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡×¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥óÊÌ¤Î¡Ö¤ä¤»¸«¤¨¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª¥ª¥È¥Ê²Ä°¦¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Í♡
¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤Î¡Ý3Ô¸«¤¨Áª¤Ó¥Æ¥¯
Ãå¤ä¤»¥¢¥¦¥¿¡¼¤Î²¦Æ»
Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤ë¡¢I¥é¥¤¥ó¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡£Áª¤ÓÊý¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£
ÄêÈÖ¤«¤éÊÑ²½µå¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥³¡¼¥ÈÊÌ¤Ë¤ä¤»¸«¤¨¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ä¤¥³¡¼¥È
Cordinate ¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥ì¡¼¥¹¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÂÎ¤ò±£¤¹
¥È¥ì¥ó¥É´¶ËþºÜ¤Î¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ä¤¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¡£¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï¥Í¥Ã¥¯¤Î¸å¤í¤Ç´¬¤¤¤Æ¤â¡¢Á°¤Ç¿â¤é¤·¤Æ¤âOK¤ÊÍ¥¤ì¤â¤Î¡£
¥Ñ¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È
Cordinate ¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥³¡¼¥È¤â´Å¤á¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤×¤ê¤«¤ï¤Ë
·Ú¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥Õ¥¡¡¼¥³¡¼¥È¡£¥í¡¼¥Õ¥¡¡¼¤¢¤ï¤»¤Ç¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¡£
»£±Æ¡¿Æ£¸¶¹¨¡ÊPygmy Company¡¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿¿ùËÜÆàÊæ¡ÊKIND¡Ë¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿»³ÅÄ¥Þ¥¡ÊLila¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿Â¼À¥¼Ó±Ñ¡ÊËÜ»ïÀìÂ°¡ËÊ¸¡¿Âç·§¶ÜÆà
Â¼À¥¼Ó±Ñ