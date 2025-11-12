¥Û¥ó¥À¡Ö¡È¿··¿¡É¸åÎØ¶îÆ°SUV¡×¼Â¼Ö¸ø³«¡ª Á´Ä¹4.7m¥µ¥¤¥º¤Ë»Â¿·¡ÖX¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¡ß¹âÀÇ½¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅëºÜ¡ª Ä¶¡È´è¾æ¡É¤ÊÎ®Îï¥¯¡¼¥Ú¥Ü¥Ç¥£¤Î¿··¿¡Ö¥¤¥¨ S7¡×¤òÃæ¹ñÇîÍ÷²ñ¤ÇÅ¸¼¨
ÅÅÆ°¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¤¥¨¡×Âè1ÃÆ¤Î¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥ÄSUV
¡¡¥Û¥ó¥À¤Ï2025Ç¯11·î5Æü¤«¤é10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢National Exhibition and Convention Center¡Ê¹ñ²È²ñµÄÅ¸¼¨¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè8²óÃæ¹ñ¹ñºÝÍ¢ÆþÇîÍ÷²ñ¤Ç¡¢BEV¤ÎSUV¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¤¥¨S7¡×¡Ê°Ê²¼¡¢S7¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢S7¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö2024Ç¯Ãæ¹ñ¥È¥Ã¥×10¥Ü¥Ç¥£¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿··¿ACE¥Ü¥Ç¥£¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¿··¿¡Ö¸åÎØ¶îÆ°SUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡S7¤Ï¡¢F1¤äMotoGP¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÉñÂæ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿µ»½Ñ·Ð¸³¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¸úÎ¨¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¿·»þÂå¤ÎEV»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¥Û¥ó¥À¤Î°ÕÍßºî¤Ç¤¹¡£
¡¡S7¤Î³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅìÉ÷¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°ÂÁ´ÀÇ½¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´ð½à¤Ï¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÇÌó150Ëükm¤Ë¤âµÚ¤ÖÁö¹Ô»î¸³¤ä5300¹àÌÜ°Ê¾å¤Î¼ÖÎ¾¥Æ¥¹¥È¡¢¤µ¤é¤Ë118²ó¤â¤Î¾×ÆÍ»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥Ç¥£¤Ë¤Ï1500MPa¤ÎÄ¶¹â¶¯ÅÙ¹Ý¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢Á´ÂÎ¤Î25¡ó¤ÏÀø¿å´Ï¤Î°µÎÏ¼¼¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂÎ°µ¶¯ÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢A¥Ô¥é¡¼¤Ï5ÁØ¹½Â¤¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëü°ì¤Î¾×ÆÍ»þ¤Ë¤â¾è°÷¤Î°ÂÁ´¤Ê¶õ´Ö¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï¡¢Ç«ÆÁ»þÂå¡ÊCATL¡ËÀ½¤Î89.8kWh»°¸µ·Ï¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£½¼ÅÅ»þ¤ÎÈ¯²Ð¤ä¾×ÆÍ»þ¤ÎÇúÈ¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢15ÁØ720ÅÙ¤ÎËÉ¸î¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢1.2Ëü¥È¥ó¤Î°ìÂÎ¼°¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥¥ã¥¹¥ÈÀ½¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢¹â¤¤¶¯ÅÙ¤È·ÚÎÌ²½¤òÎ¾Î©¡£Ê¬ÂÎ³ÖÎ¥ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥Ç¥å¥¢¥ë¹â°µ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Ç®Ë½Áö¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÂçÉý¤ËÄã¸º¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Äµ»½Ñ¤¬±þÍÑ¤µ¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤âS7¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ÍýÁÛÅª¤Ê50:50¤ÎÁ°¸å½ÅÎÌÇÛÊ¬¤È¥Ç¥å¥¢¥ë¥¦¥£¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥ó¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢½ÓÉÒ¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊÁö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿µóÆ°¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ADSÁ´»þÅ¬±þ·¿¥À¥ó¥Ñ¡¼¤¬Ï©ÌÌ¤ÎÊÑ²½¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢½Ö»þ¤ËºÇÅ¬¤Ê¸º¿êÎÏ¤ØÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤ËÆÃÍ¤Î²Ã¸ºÂ®»þ¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò¤Ê¤¯¤¹¤¿¤á¡¢¥Û¥ó¥ÀÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¼¥í¿ì¤¤¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢³ê¤é¤«¤ÊÁö¹Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÅô²ÐÎà¤Ïº¸±¦¤¬°ìÂÎ²½¤µ¤ì¡¢¡ÖX¡×¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ÊÌ¤ÍèÅª¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾å¼Á¤Ê¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Ä¹4750mm¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÂÐ¤·¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2930mm¤ÈÄ¹¤¯³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Ë¤Ï¡¢»°ÁØ¹½Â¤¤ÎÂÎ°µÊ¬»¶Àß·×¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿²÷Å¬¤Ê¥·¡¼¥È¤¬È÷¤ï¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Î¥ì¥Ã¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤â½½Ê¬¤Ê¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢²÷Å¬À¤ò½Å»ë¤·¤¿¹âµéSUV¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Êµ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖHonda CONNECT 4.0¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆAI²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢L2¡Ü¥ì¥Ù¥ë¤Î±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda SENSING 360¡Ü¡×¤Ï¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î¥Ê¥Ó¥²¡¼¥·¥ç¥ó¥¢¥·¥¹¥È¤ä¼ÖÀþ°Ý»ýµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤¿¥ê¥â¡¼¥ÈÃó¼Öµ¡Ç½¤Ê¤É¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¸åÎØ¶îÆ°¡ÊRWD¡Ë¤È¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥â¡¼¥¿¡¼¤Î»ÍÎØ¶îÆ°¡ÊAWD¡Ë¤Î2¼ïÎà¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï»ÍÎØÎÎ°è¤ÎÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤Ø¤Î´í³²¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë1998Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿Êâ¹Ô¼ÔÍÑ¥À¥ß¡¼¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖPolarIII¡×¤âÅ¸¼¨¡£
¡Ö¸òÄÌ»ö¸Î¥¼¥í¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖSafety for Everyone¡×¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¯Àè¿Ê¤Î°ÂÁ´µ»½Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£