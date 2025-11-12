°ËÆ£Êâ¡¢¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ö£µÉÃ¤Ë£±²ó¤¯¤é¤¤¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¼ýÏ¿Ãæ¤Ï¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î°ËÆ£Êâ¤¬£±£²ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¡¦¸á¸å£¹»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥Þ¥Û¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤Ê½÷£Ö£Ó¥¹¥Þ¥Û²»ÃÔ¤Ê½÷¤¬Âç·ãÏÀ¡×¡£
¡¡¡Öµ¯¤¤Æ¤¹¤°¤Ë·ÈÂÓ¤ò¸«¤Æ¡£ºÇ¶á¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢³ô¼°¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ÃÍÆ°¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤·¤¿°ËÆ£¡£
¡¡¡ÖÄ«£·»þ¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¤Þ¤À¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¸¡Á¤Ã¤È¸«¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¡¤È¤«£µÉÃ¤Ë£±²ó¤¯¤é¤¤¹¹¿·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¤Ç£Í£Ã¤Î¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ë¡Ö¥Ç¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼Åª¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©¡¡¤¹¤°Çã¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤°Çä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁ´Á³¡¢ÉáÄÌ¤ËÇÛÅö¶â¤È¤«ÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤¦¤»Ä¹´ü´Ö¡¢ÊÝÍ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¡¢£³£°£°±ß¤È¤«¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡Ø¤¢¤¢¡Ä¡Ù¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢¾åÅÄ¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢ËèÆü¡¢Ä«µ¯¤¤Æ³ô¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËèÆü¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é·îÍË¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤Ç»Å»ö¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ä«¤Î£¹»þ¤«¤é¡Ê¸á¸å¡Ë£³»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£ÅÚÍËÆü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ¤ËµõÌµ´¶¤Ë¡Ä¡£¡Ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¡Ë¤¤¤¸¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿·îÍËÆü¤«¤é¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖÅú¡£
¡¡¡Ö¼ýÏ¿Ãæ¤È¤«¤â¸«¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Ï¤¤¡ª¡¡¥«¥Ã¥È¡¢£Ï£Ë¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¸«¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£