¡ÚÉðÂ¢Ìî£Ó¡Û¡ÖÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×£±£°ÀïÏ¢Â³¤Çµ³¾è¤¹¤ëÆ£²¬Í¤²ðµ³¼ê¤Ï¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¤Ë¼ê±þ¤¨
¢¡Âè£³£°²óÉðÂ¢Ìî£Ó¡¦£Ç£³¡Ê£±£±·î£±£µÆü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±£±·î£±£²Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡³Ú¡¹¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡Ê²´£·ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Éð±ÑÃÒ±¹¼Ë¡¢Éã¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï¡Ë¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Çµ³¾è¤¹¤ëÆ£²¬¤òÇØ¤Ë¡¢·ªÅì¡¦ºäÏ©¤Ç¥Ù¥¤¥é¥à¡Ê£³ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ò£²ÇÏ¿ÈÈ¾ÄÉÁö¡£¼óº¹ÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢Í¾ÎÏ½½Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ëÄ¾Á°¤Ç¥¹¥Ã¤È¼êÁ°¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¡¢±Ô¤¤¿¤ÓµÓ¤Ç£µ£³ÉÃ£¸¡½£±£²ÉÃ£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££±£°ÀïÏ¢Â³¤Ç¼ê¹Ë¤ò°®¤ë°È¾å¤Ï¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º½çÄ´¤Ç¤¹¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï³Ú¤ËÇÏ¤Ê¤ê¤Ç¤·¤¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤ÎÆîÉôÇÕ¤Ï£¸ÇÏ¿Èº¹¤Î£³Ãå¡£Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Î·ã¤·¤¤¶¥ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°±óÀ¬¸å¤ÇÈ¾Ç¯¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤È¡¢ÇÔ°ø¤Ï¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï£Ç£±¾¡¤Á¤·¤¿¹¥ÁêÀ¤ÎÉñÂæ¤À¡£¶¯ÎÏ¤ÊÁê¼ê¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂÀÓ¤Ç¤ÏÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö£Ç£³¤Ë¤·¤Æ¤ÏÁêÅö¶¯¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¡¼¥¹·ÁÂÖ¤Ï°ìÈÖ¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÇÏ¤Ï¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ£²¬¡£¾åÀÑ¤ß¤òÀÑ¤ó¤ÀËÜÍè¤Î»Ñ¤Ç¡¢¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡£