Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ö¹ñ´úÂ»²õºá¡×ÈÝÄêÇÉ¤ËÈ¿ÏÀ¡ÖÃ¯¤¬º¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¡Ö¡ÈÉ½¸½¤Î¼«Í³¡É¤È¤«Ìõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ä¡×
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¹ñ´úÂ»²õºá¤òÈÝÄê¤¹¤ë¿Í¤òÈÝÄê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡»Ö¤é¤¯¤Ï¡Ö¡È¹ñ´ú¤ò¾Æ¤¤¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡É¤Ã¤ÆË¡Î§¤Ë¤·¤Æ¡¢Ã¯¤¬º¤¤ë¤ó¤À?°¤¤¥ä¥Ä¤¬º¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢°¤¤¥ä¥Ä¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È»ä¸«¤òÅ¸³«¡£
¡¡¡ÖÀè¿Ê¹ñ¤Ï¤É¤³¤Î¹ñ¤â¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤Î´ú¤ò¾Æ¤¤¤¿¤ê²õ¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤éºá¤Ë¤Ê¤ë¡£¿Í¤Î¹ñ¤Î´ú¤òÇË¤Ã¤Æ¤âºá¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ´ú¤òÇË¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤êºá¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡ÖÆüËÜ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿Í¤Î¹ñ¤Î´ú¤òÇË¤Ã¤¿¤éºá¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¹ñ´ú¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤âºá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤È¡£¡È¤½¤ì¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤À¡É¤È¤«Ìõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¥ä¥Ä¤¬¤¤¤ë¤«¤é¡¢ºá¤Ë¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£