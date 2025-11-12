¡ãÃ¶Æá¤Îµ²±¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡ä¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡Ö²¶¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡ÄÈè¤ì¤ë¤Î¤Ç¤â¤¦Ìµ»ë¤Ç¤â¤¤¤¤¡©
É×ÉØ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï±ßËþ¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¡£¤·¤«¤·ËèÆü°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º³ºÙ¤Ê¸À¤¤Áè¤¤¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀèÆü¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¤Î¡Ö¸À¤Ã¤¿¡×¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Áè¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃ¶Æá¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤ò¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¡Ö¸À¤Ã¤¿¡×¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤Îµ²±¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¡£¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤ÇÈè¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù
¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤âÆ±¤¸¤À¤è¡ªÌÌÅÝ¤À¤«¤é¸À¤¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤Î¤¬µÈ
¡Ø¤¦¤Á¤â¤À¤è¡£Ã¶Æá¤¬¸À¤¤´Ö°ã¤¨¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÉü¾§¤¹¤ë¤È¡ÖÃ¯¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¥¥ì¤Æ¤¯¤ë¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤«¤é¸À¤¤ÊÖ¤µ¤Ê¤¤¡£ÃÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¡Ù
¡ØÀ¤´ÖÏÃÄøÅÙ¤Ê¤é¥Ð¥«¤ÊÅÛ¤À¤Ê¤ÈÆâ¿´»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¥³¥í¥³¥í¤µ¤»¤Æ¤ª¤¯¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡Ö¸À¤Ã¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡£É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¼è¤ê¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤âÆ±¤¸¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ï¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ö¼Â´Ø·¸¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¼Õ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸À¤¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¥Þ¥Þ¤¬Í¾·×¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ô¿¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¤¤ä¤ê¼è¤ê¤òÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥Ð¥«¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸ý¤Ç¤Ï¸À¤¤ÊÖ¤µ¤º¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤ò¼ê¤Î¤Ò¤é¤ÇÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤ë¥Þ¥Þ¤â¡£¤³¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¤ËºÑ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ã¶Æá¤ÎÈ¯¸À¡¢Ê¸»ú¤ä²»À¼¤Ç¾Úµò¤È¤·¤ÆµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤Ï¡©
¡ØLINE¤ä¼Ì¿¿¤Ç»Ä¤¹¤Î¤Ï¤É¤¦¡©¡¡¸Â³¦¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢·è¤á»ö¤À¤±¤Ç¤â¡Ù
¡ØÌóÂ«¤È¤«²ÈÂ²¤ÎÍ½Äê¤È¤«¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¾Úµò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Í¡£Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¥¢¥×¥ê¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Ë½ñ¤¯¡¢½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤¯¤é¤¤¤Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤À¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤¬Æ°¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡Ù
¡ØÂç»ö¤ÊÏÃ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ÇÏ¿²»¡£¤Þ¤¿¤ÏLINE¤Ç²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¡£º³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ê¤é¤â¤¦ÊüÃÖ¡Ù
¤½¤ì¤Ç¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö²¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤Ê¤¹¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¾Úµò¤ò»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âç»ö¤ÊÌóÂ«¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢LINE¤ä¥á¡¼¥ë¤Ê¤É¤ò»È¤¨¤ÐµÏ¿¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÅÏÃ¤ä¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤Ê¤É¤Î²»À¼¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¡¢¤¢¤È¤«¤éÃ¶Æá¤µ¤ó¤ËÊ¹¤«¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î¸ÀÆ°¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¿¤ÀÆü¾ï²ñÏÃ¤òºÙ¡¹¤ÈµÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢¤à¤·¤íÃ¶Æá¤µ¤ó¤òµÕ¾å¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ä¡¢Âç»ö¤ÊÏÃ¤Ê¤É¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤¯¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÏÊü¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ
¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤³¤Î´Ö¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿Â¦¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤¿Â¦¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¦¤Á¤ÎÃ¶Æá¤Ï»Ò¤É¤â¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾Ú¿Í¤¬3¿Í¤¤¤Æ¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¤è¡£¤É¤¦ÂÐ½è¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ë¸Â¤ë¡Ù
¡ØÏ¢Íí»ö¹à¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯LINE¤Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ÏÃ¶Æá¤ËÍê¤é¤º¤Ë¼«Ê¬¤Ç¤¹¤ë¡£¤¦¤Á¤ÏÂ©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë±³¤ò¤Ä¤¯¤«¤é¡¢²¿¤â¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¸½¼Â¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ù
¡Ø»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤ÈÉÂ¤à¤è¡Ù
¡Ø·ë¶ÉÌµ»ë¤¹¤ë¤Î¤¬1ÈÖ¡£¤¢¤Æ¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡Á¡×¤ÈÊ¹¤Î®¤·¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¶òÃÔ¤ë¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¤ò»¡¤¹¤ë¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤òËÜÅö¤ËËº¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£²ñÏÃ¤À¤±¤À¤È¤ª¸ß¤¤²¿µ¤¤Ê¤¯È¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÏÅ¬Åö¤Ê¸ýÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉÁê¼ê¤Ë¤ÏÂç»ö¤ÊÏ¢Íí»ö¤À¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£¤Þ¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤Îµ²±¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤ë¥±¡¼¥¹¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²ÈÂ²¤Ë´Ø¤ï¤ëÂç»ö¤Ê¤³¤È¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡¢ÀäÂÐ¤ËËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¡¢Ê¸»ú¤ä²»À¼¤Ç»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ·òÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£LINE¤ä¥Ü¥¤¥¹¥á¥â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¶¦Í¥¢¥×¥ê¤ä¥á¥â½ñ¤¤Ê¤É¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼êÃÊ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤â¤Ê¤ª¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Äü¤á¤ÆÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¸½¼Â¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÃ¶Æá¤Ë²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ¶Æá¤Ë¤Ï²¿¤â´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸À¤Ã¤¿¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÎÏÀÁè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÊüÃÖ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Þ¥Þ¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿É×ÉØ2¿Í¤Î¸À¤¤Áè¤¤¤ÇºÑ¤à¤Ê¤é¤¤¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ä¼«Ê¬¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤Îµ²±¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ç¼«Ê¬¤¬°¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤â¤Î¡£¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤â¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤Ë¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤âËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡