11·î10Æü¤Ï¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤Ç¡Ø¤¤¤¤¥È¥¤¥ì¤ÎÆü¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·³ã¸©²ÃÌÐ»Ô¤ÎÏ·ÊÞÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ç¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥È¥¤¥ì¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Úµ¼Ô¥ê¥Ýー¥È¡Û
¡Ö¤³¤Á¤é²ÃÌÐ»Ô¤Ë¤¢¤ë¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Îò»Ë¤¢¤ëÎÁÄâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬»È¤¦¥È¥¤¥ì¤Ë¤Ï¤¢¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¹¾¸ÍËö´ü¤«¤éÂ³¤¯²ÃÌÐ»ÔÃçÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ØÀ¶±ÀÄâ »³½Å¡Ù¡£
ÏÂÉ÷¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¹¤¬¤ëÏ·ÊÞ¤ÎÆüËÜÎÁÍýÅ¹¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤¿¥È¥¤¥ì¤È¤Ï¡©¤µ¤Ã¤½¤¯°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä
¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ÃË»Ò¥È¥¤¥ì¡£Æ«´ï¤ÏÍÅÄ¾Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¥È¥¤¥ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º´²ì¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡¦ÍÅÄ¾Æ¤ò»È¤Ã¤¿ÊØ´ï¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ¶±ÀÄâ»³½Å¡¡Áú½ÐÊþ»Ò ½÷¾¡Û
¡Ö¡ÊÀèÂå¤¬¡ËÍÅÄ¾Æ¤Î±ÒÀ¸´ï¤Î¤³¤È¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤«²¿¤«¤Ç¸«¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡×
¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤ªµÒ¤ò¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢ÀèÂå¤¬¼«¤éº´²ì¸©¤Þ¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤Ë¹Ô¤¡¢20Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÍÅÄ¾Æ¤Î¥È¥¤¥ì¡£
¡ÚÀ¶±ÀÄâ»³½Å¡¡Áú½ÐÊþ»Ò ½÷¾¡Û
¡Ö¼êÀö¤¤´ï¤Ï¤³¤Î¾ì½ê¤ËÆÃÊÌ¤Ë¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¡¢¤³¤³¤Ë»³½Å¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¿¦¿Í¤¬¼§´ï¤ËÄ¾ÀÜ¼ê¤ÇÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¯¡ÈÀ÷ÉÕ¡É¤È¤¤¤¦µ»Ë¡¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íõ¿§¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ð¥é¤äÇß¤Î²Ö¤Ê¤É¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤ÊÊØ´ï¤ä¼êÀö¤¤´ï¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò½Ð·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ä
¡ÚË¬¤ì¤¿¿Í¡Û
¡Ö»È¤¦¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡×
¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿½÷»Ò¥È¥¤¥ì¤Ï¡¢ºù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¶±ÀÄâ»³½Å¡¡Áú½ÐÊþ»Ò ½÷¾¡Û
¡Ö11·î10Æü¤¬ÆüËÜ¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÆü¡¢11·î19Æü¤¬À¤³¦¤Î¥È¥¤¥ì¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òº£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥È¥¤¥ì¥¦¥¤ー¥¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´ë²è¤òÎ©¤Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÍÅÄ¾Æ¤Î¥È¥¤¥ì¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¤Èº£²ó½é¤á¤Æ¸«³Ø²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸«³Ø²ñ¤Ï1Æü10¿Í¸ÂÄê¡£1¿Í1200±ß¤Ç¥È¥¤¥ì¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ëý¤ÎËõÃã¤ÈÏÂ²Û»Ò¤â´®Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ¶±ÀÄâ»³½Å¡¡Áú½ÐÊþ»Ò ½÷¾¡Û
¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤ò¶á¤¯¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤ò²þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤ÇÇ§¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
¸«³Ø²ñ¤Ï11·î19Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
