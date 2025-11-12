¡ÚÌÀÆü¤Î±¿Àª¡Û11·î13Æü¤Î±¿Àª¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡¡·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡ÌÀÆü¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê1Æü¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÀÆü¤Î±¿Àª¤ò¡¢·ì±Õ·¿ÊÌ¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
A·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¡¡¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´Î¤ËÌÃ¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤òÎå¤Þ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
B·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¡¡³Ú¤·¤¤»ö¤¬¼¡¡¹¤Èµ¯¤³¤ëÆü¡£¼ñÌ£¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ëÍ½´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í§¿Í¤«¤é¤ÎÍ¶¤¤¤ÏÌÂ¤ï¤º¤Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤¹¡£
O·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ù¡ù¡ù¡ù
¡¡¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¾¯¤Î»ö¤Ç¥¤¥é¥¤¥é¤¬Êç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤Î¤ÏÍÞ¤¨¤Æ¡£´¶¾ð¤ËÇ¤¤»¤ÆÊü¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬Áê¼ê¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AB·¿¤Î±¿Àª¡Ä¡Ä¡ú¡ú¡ù¡ù¡ù
¡¡¤Ü¤ó¤ä¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Ê¤È¤¡£¤Ê¤Ë¤«¤È±½¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾ðÊó¤ò½¸¤á¤Æ¡£
¡¡½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤Ç¿ÍÀ¸¤ÏÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹Ž¡¤À¤«¤é¤³¤½¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤â¤ÎŽ¡°ì´ü°ì²ñ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËŽ¡