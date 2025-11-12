¡ÚÇðºê´¢±©¸¶È¯¡ÛºÆ²ÔÆ¯¤á¤°¤ëÆ°¤¤¬²ÃÂ® »°¼Ô²ñÃÌ¡¦ÃÏ°è¤Î²ñ¡ÄÃÎ»ö¤ÎÈ½ÃÇ´Ö¶á¤Ë
ÅìµþÅÅÎÏ¡¦Çðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤ò¤á¤°¤ëÆ°¤¤¬ºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·³ã¸©¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï11·î12Æü¡¢¸¶È¯Î©ÃÏ¼«¼£ÂÎ¤È¤Î»°¼Ô²ñÃÌ¤ä¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÃÏ¸µ½»Ì±¤Î²ñ¹ç¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
12Æü¸á¸å¡¢Çðºê»Ô¤Î»º¶ÈÊ¸²½²ñ´Û¡¦¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥ì¤Î°ì¼¼¤Ç°ì¿ÍºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Çðºê»Ô¤Îºù°æ²í¹À»ÔÄ¹¡£»°¼Ô²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤ë²Ö³ÑÃÎ»ö¤È´¢±©Â¼¤ÎÉÊÅÄ¹¨É×Â¼Ä¹¤ÎÅþÃå¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÇðºê»Ô¡¡ºù°æ²í¹À »ÔÄ¹¡Û
¡ÖÃÎ»ö¡¢Î©ÃÏ¼«¼£ÂÎ¤ÎÄ¹2¿Í¤ÇÊª»ö¤ò·è¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢°ìÄêÄøÅÙ¤ÎÃÎ»ö¤Î¹Í¤¨¤ò»ä¤¿¤Á2¿Í¤Ë¤ªÊ¹¤«¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
11·î6Æü¡¢ºù°æ»ÔÄ¹¤ÏºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÆ°¤¤¬ÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¡¢ÃÎ»ö¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï¡Ä
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡ÖÇðºê»ÔÄ¹¤È´¢±©Â¼Ä¹¤Î¤ª2¿Í¤ËºÆ²ÔÆ¯ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºÇ¿·¤Î¹Í¤¨¤ò»Ç¤¤¤¿¤¤¡×
¤½¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤¿»°¼Ô²ñÃÌ¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÈÎ©ÃÏ¼«¼£ÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×2¿Í¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»°¼Ô²ñÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï»£±ÆNG¡£
´°Á´Èó¸ø³«¤Ç30Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñÃÌ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²ñÃÌ½ª¤ï¤ê¤Î²Ö³ÑÃÎ»ö¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡£
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¡ÊQ¡¥²ñÃÌ¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤ò¡©¡Ë¤Þ¤¿¸å¤Ç¡Ä¡×
²ñÃÌ¸å¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Çðºê´¢±©¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ëÃÏ¸µ½»Ì±¤Î²ñ¹ç¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÂÁá¤Ë²ñ¾ì¤ò°ÜÆ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»°¼Ô²ñÃÌ¸å¡¢²Ö³ÑÃÎ»ö¤ÏÇðºê´¢±©¸¶È¯¤Î°ÂÁ´À¤òµÄÏÀ¤¹¤ëÃÏ¸µ½»Ì±¤Î²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¤Î¾®ÁáÀîÃÒÌÀ¼ÒÄ¹¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÃæ¡¢°Ñ°÷¤«¤é¤Ï¸©Ì±°Õ¼±Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ä²Ö³ÑÃÎ»ö¤¬ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸©Ì±¤Î°Õ»×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤«¸ÀµÚ¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃÏ°è¤Î²ñ °Ñ°÷¡Û
¡Ö²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï°Õ»×³ÎÇ§¤ÎÊýË¡¤ÏÌ¤Äê¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤Ç°ìÄê¤Î³ÎÇ§¤Ï¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤¢¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¸«¼±¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¡¢¸©µÄ²ñÅù¤ÇÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤à¡×
¡ÚÃÏ°è¤Î²ñ °Ñ°÷¡Û
¡Ö¡Ê¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡ËÃ¦¸¶È¯¤Î¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ºÆ²ÔÆ¯¤ÎÀ§Èó¤Ï¸©Ì±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¡£¤³¤ì¤ò¤¼¤Ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¸©Ì±¤Ë¿®¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¸©Ì±°ì¿Í°ì¿Í¤Î°Õ¸«¤ò¤¯¤ß¾å¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µÆ±°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ÇÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¤äÃÏ°è¤Î²ñ¤ÎµÄÏÀ¤Î½Å¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ä
¡Ú²Ö³ÑÃÎ»ö¡Û
¡Ö¸©¤ÏÇðºê»Ô¤ä´¢±©Â¼¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹ñ¤«¤éºÆ²ÔÆ¯¤Ë¸þ¤±¤¿Íý²òÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡£Â¿ÍÍ¤Ê°Õ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸©Ì±¤Î°Õ»×¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¤¤¤º¤ì¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¤Î²ñ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÍÍ¡¹¤ÊÎ©¾ì¤Î½»Ì±¤Î³§ÍÍ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤Æ¡¢½»Ì±ÌÜÀþ¤ÇÄó°Æ¤äµÄÏÀ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
°ìÊý¡¢Ä¹´ü´ÖÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿È¯ÅÅ½ê¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìÅÅ¤Î¾®ÁáÀî¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤Ê¤¤¤«¤Î·òÁ´À³ÎÇ§¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÈÍÑÁ°»ö¶È¼Ô¸¡ºº¤Ê¤É¤Ç¤Îµ¤¤Å¤¤äÉÔÅ¬¹çÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ì¤ÐÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä³Î¼Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Ì±¤Î°Õ¸«¡¦°Õ»×¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ·ëÏÀ¤ò½Ð¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¸©Ì±¤Î°Õ»×¤Î³ÎÇ§ÊýË¡¤ò¼¨¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²Ö³ÑÃÎ»ö¡£
¤½¤ÎÈ½ÃÇ»þ´ü¤¬¤¤¤è¤¤¤èÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
