ÆüËÜ³Ø»Î±¡Ä¹¤ËÌî°ÍÎÉ¼£»á¡¡01Ç¯¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ
¡¡ÆüËÜ³Ø»Î±¡¤Ï12Æü¡¢Áí²ñ¤ò³«¤¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ³Ø»Î±¡Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢2001Ç¯¤Ë¥Î¡¼¥Ù¥ë²½³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ìî°ÍÎÉ¼£Ì¾¸Å²°ÂçÆÃÊÌ¶µ¼ø¡Ê87¡Ë¤òÁª¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸µÅìµþÂç³ØÄ¹¤Îº´¡¹ÌÚµ£»á¡Ê83¡Ë¤Î¸åÇ¤¤Ç¡¢Ç¤´ü¤ÏÆ±Æü¤«¤é3Ç¯´Ö¡£
¡¡Ìî°Í»á¤ÏÊ¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£µþÅÔÂçÂç³Ø±¡½¤Î»¸å¡¢Ì¾¸Å²°ÂçÍý³ØÉô¶µ¼ø¤äÍý²½³Ø¸¦µæ½êÍý»öÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£24Ç¯¤«¤é²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¸¦µæ³«È¯ÀïÎ¬¥»¥ó¥¿¡¼Ì¾ÍÀ¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤âÌ³¤á¤ë¡£01Ç¯¡¢ÉÔÀÆ¹çÀ®µ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ç¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ³Ø»Î±¡¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢³Ø½ÑÅªÈ¯Å¸¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡£³Ø½Ñ¾å¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¶ÈÀÓ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¸»ò¾Þ¤äÆüËÜ³Ø»Î±¡¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£