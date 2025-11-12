¡Ú ¾¯Ç¯Ç¦¼Ô ¡Û¡¡11·î30Æü¤Ç¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¡×¡¡¡Ö¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡×¤¬¡Ö2025Ç¯11·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾¯Ç¯Ç¦¼Ô ¡Û¡¡11·î30Æü¤Ç¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¡×¡¡¡Ö¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Ï¡¢1¿Í1¿Í¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î³èÌö¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢ 2025Ç¯11·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤È¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Êó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤È¡¢Æü¡¹¡¢²ñÏÃ¤ÈÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¡¢¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£
¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤È¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¡¢¨Á´Ê¸¢¨¡¡¡Û
¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð
³ô¼°²ñ¼ÒSTARTO ENTERTAINMENT (ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO:ÎëÌÚ¹îÌÀ)¤è¤ê¡¢ ¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Îº£¸å¤Î³èÆ°¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Ï¡¢1¿Í1¿Í¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î³èÌö¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤¿¤á¡¢ 2025Ç¯11·î30Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò½ªÎ»¤È¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î³èÆ°¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï¡¢2025Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤È¡¢Æü¡¹¡¢²ñÏÃ¤ÈÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤ËÉÁ¤¡¢¸Ä¡¹¤Î³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
¾åÅÄ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Åìµþ,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥À¥¤¥¹,
Ë¡Í×,
³ùÁÒ