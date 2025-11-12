²¤½£³ô¡¡±Ñ¹ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
²¤½£³ô¡¡±Ñ¹ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·
Åìµþ»þ´Ö21:59¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 9901.29¡Ê+1.69¡¡+0.02%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡24410.55¡Ê+322.49¡¡+1.34%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 8264.90¡Ê+108.67¡¡+1.33%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 12778.76¡Ê+76.68¡¡+0.60%¡Ë
¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú
Åìµþ»þ´Ö21:59¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡48140.00¡Ê+110.00¡¡+0.23%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡6894.25¡Ê+22.75¡¡+0.33%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡25784.25¡Ê+143.50¡¡+0.56%¡Ë
Åìµþ»þ´Ö21:59¸½ºß
±Ñ£Æ£Ô£Ó£Å100¡¡ 9901.29¡Ê+1.69¡¡+0.02%¡Ë
ÆÈ£Ä£Á£Ø¡¡¡¡24410.55¡Ê+322.49¡¡+1.34%¡Ë
Ê©£Ã£Á£Ã40¡¡ 8264.90¡Ê+108.67¡¡+1.33%¡Ë
¥¹¥¤¥¹£Ó£Í£É¡¡ 12778.76¡Ê+76.68¡¡+0.60%¡Ë
¢¨Ê©£Ã£Á£Ã40¡¢¥¹¥¤¥¹SMI¤Ï15Ê¬ÃÙ¤ì
ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú
Åìµþ»þ´Ö21:59¸½ºß
¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡48140.00¡Ê+110.00¡¡+0.23%¡Ë
£Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡6894.25¡Ê+22.75¡¡+0.33%¡Ë
£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªDEC 25·î¸Â¡¡25784.25¡Ê+143.50¡¡+0.56%¡Ë