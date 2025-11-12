¸µ¥ê¥È¥°¥ê¹Ó°æËã¼î¡Ö¥³¡¼¥é¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ê¡£¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×City Pop Live¤Ë½Ð±é
¸µLittle Glee Monster¤Î¹Ó°æËã¼î¡Ê27¡Ë¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ÎÌ¾¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖCity Pop Live¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÉðÉôÁï»Ö»á¡Ê68¡Ë¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤Î¡ÖSEPTEMBER¡×¤ä°ÂÁ´ÃÏÂÓ¤Î¡ÖÈá¤·¤ß¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¹Ó°æÍ³¼Â¤Î¡Ö¥ë¡¼¥¸¥å¤ÎÅÁ¸À¡×¤Ï4¿Í¤Ç²Î¾§¡£¡Öµ×¡¹¤Ë¥³¡¼¥é¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¡£¥³¡¼¥é¥¹¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¾Ð´é¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¡£¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡£¤½¤·¤Æ¡Öº£¤ÏSNS¤¬¤¹¤´¤¤»þÂå¡£ÆüËÜ¤ÎÌ¾¶Ê¤¬À¤³¦Åª¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¿Íµ¤¤¬ºÆÇ®¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²Î¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¢¤ë¡£»ä¤â²Î¤¤·Ñ¤¬¤ì¤ë¶Ê¡¢°¦¤µ¤ì¤ë²»³Ú¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡Ö»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡£²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ³§¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¡£½ª±é¸å¤Ë¤â¡Ö¤¹¤´¤¯¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£1¶Ê1¶Ê¤òÂçÀÚ¤Ë²Î¤ª¤¦¤È¿´¤¬¤±¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£