²Î¼êÊ¡ÅÄÌ¤Íè¡Ê31¡Ë¤¬12Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¸ø²ñÆ²¤Ç¡¢¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ÎÌ¾¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥é¥¤¥Ö¡ÖCity Pop Live¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£ÉðÉôÁï»Ö»á¡Ê68¡Ë¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
ÂÙÍÕ¤Î¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¡×¤ä°æ¾åÍÛ¿å¤Î¡Ö¤¤¤Ã¤½¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¤É¤Î¶Ê¤â¥¤¥ó¥È¥í¤òÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÊ¬¤«¤ëÌ¾¶ÊÃæ¤ÎÌ¾¶Ê¤Ð¤«¤ê¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¡Ö³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈµÒÀÊ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºòÇ¯2·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Æü´Ú¶¦Æ±¤Î²ÎÉ±¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥È¥í¥Ã¥È¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç½éÂå½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¾Þ¶â¤¬½Ð¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤Ë¤Ï1000Ëü±ß¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¼Â¤Ï1300Ëü±ß¡£ÈÖÁÈ¤Î¸å¤Ë»Å»ö¤Ç1¥«·î°Ê¾å¡¢²È¤Ëµ¢¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éã¤ËÍÂ¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ÔÊý¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤º¤Ã¤È¿§¤¢¤»¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤òÉðÉô¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¤â¤È¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¸÷±É¤Ç¤¹¡×¡£1300Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊ¹¤¯¤È¡ÖËÜÅö¤ËÉÔÌÀ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Á¡×¡£