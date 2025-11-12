11月19日(水)「上田と女が吠える夜 特別版」

初の試み！一夜限りの特別企画！

男女逆転！男もツラいよ！男のお悩み相談SP！

11月19日は「国際男性デー」で、男性の健康や幸福の観点から

ジェンダー平等を考える日…ということで！

いつもは女性のモヤモヤを発散している「上田と女が吠える夜」が一夜限りの特別版！

男女逆転！男たちが日々感じる生きづらさを大告白！

デート代の奢り奢られ問題でも大激論！

◆上田晋也「男は人生で２回しか泣いちゃダメだ」と言われて育った結果、泣けない体に

◆劇団ひとり 興味がないはずだったのに麻雀・ゴルフ・釣りにハマったTHE男の趣味

◆風間俊介 女性と出かける時に男性がお金を支払う時代に生きてきたからこそ…

◆ＡＣＥｅｓ・浮所飛貴 「察して」は男性にとって一番難しい女心！

◆竹財輝之助 思春期の頃に母親と二人でご飯に行くと、周りからイジられたあの時

◆加藤清史郎 女性の重たい荷物を持っても嫌がられる昨今…「九州男児」は今でも存在？

◆フリーアナウンサー・直川貴博「なんで男なのにメイクするの？」と聞かれるけれど…

◆アンガールズ田中が美容好き男子に物申す！みんなでジジイになりたかった

◆アンガールズ山根 娘の学校グッズをピンク色にしたら「青がいい」と言われた

◆本並健治は甘いパフェが大好きだけど人目が気になってコーヒーフロート

◆レインボー池田 気になっているネイルサロンが「女性専用」でがっかり

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・いとうあさこ・若槻千夏・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

アンガールズ・池田直人（レインボー）・浮所飛貴（ACEes）・風間俊介

加藤清史郎・劇団ひとり・竹財輝之助・直川貴博・本並健治 ※五十音順

女性ゲスト（五十音順）

peco